أوقاف القدس: البلدة القديمة تواجه عدوانا غير مسبوق وإغلاقها بشكل كامل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 5 تشرين الأول (بترا)- دعا نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، ناجح بكيرات في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى مساندة أهل القدس والبلدة القديمة التي تواجه عدوانا غير مسبوق عبر إغلاقها بشكل شبه كامل، وإغراقها بآلاف المستوطنين، تحت ذريعة الاحتفال بما يسمى بـ"عيد العرش" اليهودي.
وقال إن "الاحتلال بدأ يعمل بشكل حقيقي لتغيير واقع المدينة ديموغرافيا وجغرافيا، وبدأ يدق مسامير تغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك، ما يستدعي التنبه إلى خطورة هذه الجريمة، وألا يترك الأقصى لوحده.
وقال إن القدس تتعرض اليوم لأخطر اختبار أمام التوغل الإجرامي من عصابات الاحتلال، مطالبا بالحيلولة دون الاستفراد بالأقصى المبارك وأبوابه وباحاته.
وحذر من أن الاجتياح الذي شهده الأقصى خلال الأيام الماضية، وما يخطط له اليوم وغدا، يجب أن يواجه بوقفة جادة لحمايته من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن اقتحام المستعمرين للبلدة القديمة من القدس المحتلة، تزامنا مع عمليات القتل اليومية، لن يعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أبو ردينة في بيان اليوم أن الحرب اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني والمدن والقرى والمخيمات، وكان آخرها في طولكرم حيث أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخرين، ستدفع المنطقة نحو الانفجار.
وبين أن العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعب فلسطين عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
--(بترا)
م ف/ ف ج
05/10/2023 13:00:16
MENAFN05102023000117011021ID1107198055
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