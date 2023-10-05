أوقاف القدس: البلدة القديمة تواجه عدوانا غير مسبوق وإغلاقها بشكل كامل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 5 تشرين الأول (بترا)- دعا نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، ناجح بكيرات في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى مساندة أهل القدس والبلدة القديمة التي تواجه عدوانا غير مسبوق عبر إغلاقها بشكل شبه كامل، وإغراقها بآلاف المستوطنين، تحت ذريعة الاحتفال بما يسمى بـ"عيد العرش" اليهودي.

وقال إن "الاحتلال بدأ يعمل بشكل حقيقي لتغيير واقع المدينة ديموغرافيا وجغرافيا، وبدأ يدق مسامير تغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك، ما يستدعي التنبه إلى خطورة هذه الجريمة، وألا يترك الأقصى لوحده.

وقال إن القدس تتعرض اليوم لأخطر اختبار أمام التوغل الإجرامي من عصابات الاحتلال، مطالبا بالحيلولة دون الاستفراد بالأقصى المبارك وأبوابه وباحاته.

وحذر من أن الاجتياح الذي شهده الأقصى خلال الأيام الماضية، وما يخطط له اليوم وغدا، يجب أن يواجه بوقفة جادة لحمايته من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن اقتحام المستعمرين للبلدة القديمة من القدس المحتلة، تزامنا مع عمليات القتل اليومية، لن يعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو ردينة في بيان اليوم أن الحرب اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني والمدن والقرى والمخيمات، وكان آخرها في طولكرم حيث أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخرين، ستدفع المنطقة نحو الانفجار.

وبين أن العدوان الإسرائيلي المتواصل لن يثني شعب فلسطين عن مواصلة نضاله المشروع وتمسكه بثوابته وحقوقه، حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

--(بترا)

م ف/ ف ج

05/10/2023 13:00:16