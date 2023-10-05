منتخب الجوجيتسو يفتتح مشاركته في الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- افتتح المنتخب الوطني للجوجيتسو، اليوم الخميس، مشاركته في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وتستمر حتى 8 تشرين الأول الحالي.

وشارك في منافسات اليوم، اللاعبون: خليل الارناؤوط، وعبدالله جاويش، ضمن منافسات وزن تحت 62 كغم، وعبدالكريم الرشيد ضمن منافسات وزن تحت 69 كغم.

وتمكن الأرناؤوط من تحقيق الفوز في 3 نزالات، وخسر نزال الميدالية البرونزية أمام اللاعب السعودي محمد عبدالملك، بعد تقديمه مستوى مميز خلال النزالات.

وافتتح مشاركته في دور الـ32 بالفوز على اللاعب القطري علي الجلاهمة، ومن ثم فاز في دور الـ16 على اللاعب التركمانستاني رحمانوف شيبردي، قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الإماراتي خليل الشحي.

وانتقل الأرناؤوط، بعد ذلك للعب على الميدالية البرونزية، حيث فاز في النزال الأول على اللاعب الكوري الجنوبي، سيوك هيون، قبل أن يخسر النزال الثاني أمام اللاعب السعودي محمد عبد الملك.

وضمن منافسات ذات الوزن، فاز اللاعب عبدالله جاويش في نزاله الأول على اللاعب القيرغيزستاني نور سلطان أرزيماتوف في دور الـ32 قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام اللاعب الكازاخستاني نورتييف درخان.

كما فاز اللاعب عبدالكريم الرشيد في نزاله الأول أمام اللاعب الأوزبكي نابيف كاساجون قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام اللاعب الكوري الجنوبي سيونغ هيون.

ويستكمل المنتخب الوطني مشاركته في منافسات الجوجيتسو بأسياد هانغتشو غدا الجمعة، إذ سيخوض ياسمين العلمي (وزن تحت 52 كغم)، ومحمود جبر (وزن تحت 77 كغم) منافسات وزنيهما.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

05/10/2023 12:59:44