منتخب الجوجيتسو يفتتح مشاركته في الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- افتتح المنتخب الوطني للجوجيتسو، اليوم الخميس، مشاركته في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وتستمر حتى 8 تشرين الأول الحالي.
وشارك في منافسات اليوم، اللاعبون: خليل الارناؤوط، وعبدالله جاويش، ضمن منافسات وزن تحت 62 كغم، وعبدالكريم الرشيد ضمن منافسات وزن تحت 69 كغم.
وتمكن الأرناؤوط من تحقيق الفوز في 3 نزالات، وخسر نزال الميدالية البرونزية أمام اللاعب السعودي محمد عبدالملك، بعد تقديمه مستوى مميز خلال النزالات.
وافتتح مشاركته في دور الـ32 بالفوز على اللاعب القطري علي الجلاهمة، ومن ثم فاز في دور الـ16 على اللاعب التركمانستاني رحمانوف شيبردي، قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الإماراتي خليل الشحي.
وانتقل الأرناؤوط، بعد ذلك للعب على الميدالية البرونزية، حيث فاز في النزال الأول على اللاعب الكوري الجنوبي، سيوك هيون، قبل أن يخسر النزال الثاني أمام اللاعب السعودي محمد عبد الملك.
وضمن منافسات ذات الوزن، فاز اللاعب عبدالله جاويش في نزاله الأول على اللاعب القيرغيزستاني نور سلطان أرزيماتوف في دور الـ32 قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام اللاعب الكازاخستاني نورتييف درخان.
كما فاز اللاعب عبدالكريم الرشيد في نزاله الأول أمام اللاعب الأوزبكي نابيف كاساجون قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام اللاعب الكوري الجنوبي سيونغ هيون.
ويستكمل المنتخب الوطني مشاركته في منافسات الجوجيتسو بأسياد هانغتشو غدا الجمعة، إذ سيخوض ياسمين العلمي (وزن تحت 52 كغم)، ومحمود جبر (وزن تحت 77 كغم) منافسات وزنيهما.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
05/10/2023 12:59:44
MENAFN05102023000117011021ID1107198054
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