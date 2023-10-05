لاعب منتخب الكراتيه مصاروة يحرز فضية دورة الألعاب الآسيوية

لاعب منتخب الكراتيه مصاروة يحرز فضية دورة الألعاب الآسيوية
التاريخ
10/5/2023 2:36:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أحرز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن مصاروة، الميدالية الفضية، في منافسات وزن تحت 75 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين.
ونجح مصاروة في تحقيق نتائج جيدة بعد عروض متميزة، قادته لتحقيق انتصارات متعددة، قبل أن يخسر المباراة النهائية ويحرز الميدالية الفضية.
ويواصل منتخب الكراتيه مشاركته في الألعاب الآسيوية بحثا عن ميداليات جديدة.
--(بترا)
خ خ/رق
05/10/2023 12:39:07
MENAFN05102023000117011021ID1107198053
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