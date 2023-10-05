لاعب منتخب الكراتيه مصاروة يحرز فضية دورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أحرز لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن مصاروة، الميدالية الفضية، في منافسات وزن تحت 75 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين.

ونجح مصاروة في تحقيق نتائج جيدة بعد عروض متميزة، قادته لتحقيق انتصارات متعددة، قبل أن يخسر المباراة النهائية ويحرز الميدالية الفضية.

ويواصل منتخب الكراتيه مشاركته في الألعاب الآسيوية بحثا عن ميداليات جديدة.

--(بترا)

خ خ/رق

05/10/2023 12:39:07