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اختتام دورة الرخصة الدولية المتقدمة لقيادة الحاسوب

10/5/2023 2:36:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- اختتمت وزارة الشباب، أمس الأربعاء، فعاليات الورشة التدريبية الرابعة والأخيرة لدورة "الرخصة الدولية المتقدمة لقيادة الحاسوب"، التي ينظمها مركز أعداد القيادات الشبابية، بمشاركة 25 من العاملين في المديريات والمدن الرياضية.
ووفق بيان للمركز اليوم الخميس، أكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، أن الوزارة تسير بناء على توجهات الحكومة نحو الأتمتة الكاملة والعمل على تحويل جميع الخدمات والمعاملات إلكترونياً من خلال العمل على تأهيل وتدريب الموظفين وتزويد جميع المنشآت بأجهزة الحاسوب والإنترنت المناسبة.
من جهته، عرض المشارك يزن حجيلة من مديرية شباب المفرق، لأهم المشاكل والتحديات التقنية في الميدان وضرورة الاستمرار في إعداد وتأهيل العاملين في المجال التقني من قبل مركز إعداد القيادات الشبابية ومواكبة متطلبات العمل الوظيفي في هذا الجانب.
ويأتي تنظيم الدورة التي استمرت أربعة مراحل ضمن خطة المركز لعام 2023، بهدف لتأهيل المشاركين لاجتياز امتحان الرخصة الدولية المتقدمة لقيادة الحاسوب والحصول على شهادة دولية معتمدة.
وفي ختام الحفل وزع الجبور الشهادات على المشاركين والمشاركات.
--(بترا)
س ح/أ أ/رق
05/10/2023 12:36:47

MENAFN05102023000117011021ID1107198052

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