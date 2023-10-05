اختتام دورة الرخصة الدولية المتقدمة لقيادة الحاسوب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- اختتمت وزارة الشباب، أمس الأربعاء، فعاليات الورشة التدريبية الرابعة والأخيرة لدورة "الرخصة الدولية المتقدمة لقيادة الحاسوب"، التي ينظمها مركز أعداد القيادات الشبابية، بمشاركة 25 من العاملين في المديريات والمدن الرياضية.
ووفق بيان للمركز اليوم الخميس، أكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، أن الوزارة تسير بناء على توجهات الحكومة نحو الأتمتة الكاملة والعمل على تحويل جميع الخدمات والمعاملات إلكترونياً من خلال العمل على تأهيل وتدريب الموظفين وتزويد جميع المنشآت بأجهزة الحاسوب والإنترنت المناسبة.
من جهته، عرض المشارك يزن حجيلة من مديرية شباب المفرق، لأهم المشاكل والتحديات التقنية في الميدان وضرورة الاستمرار في إعداد وتأهيل العاملين في المجال التقني من قبل مركز إعداد القيادات الشبابية ومواكبة متطلبات العمل الوظيفي في هذا الجانب.
ويأتي تنظيم الدورة التي استمرت أربعة مراحل ضمن خطة المركز لعام 2023، بهدف لتأهيل المشاركين لاجتياز امتحان الرخصة الدولية المتقدمة لقيادة الحاسوب والحصول على شهادة دولية معتمدة.
وفي ختام الحفل وزع الجبور الشهادات على المشاركين والمشاركات.
--(بترا)
س ح/أ أ/رق
05/10/2023 12:36:47
MENAFN05102023000117011021ID1107198052
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