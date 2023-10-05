مذكرة تفاهم تدريبية بين صناعة عمان ومؤسسة واترلو الكندية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول( بترا)- وقعت غرفة صناعة عمان، مذكرة تفاهم مع مؤسسة واترلو الكندية، لعقد دورات وبرامج تدريبية للشركات الصناعية في مجالات تنقية الهواء والمياه.
وأوضحت الغرفة في بيان اليوم الخميس، أن واترلو ستقدم منحا مجانية لشركات صناعية للاستفادة من الدورات والبرامج التي يقدمها المعهد التابع لها.
وأكد مدير عام غرفة صناعة عمان، نائل الحسامي أن الغرفة، وضمن استراتيجيتها، تسعى إلى مساعدة أعضائها في تطوير منتجاتهم وآليات الإنتاج بما يتواءم مع المتطلبات الدولية الخاصة بتلوث الهواء والمياه وإدارة النفايات من خلال التعاون مع الجهات الداعمة الإقليمية والدولية.
وبين المدير الإقليمي للمؤسسة، إياد العطار، أن واترلو هي منظمة عالمية غير ربحية تؤمن بأن التعليم هو الخطوة الأولى للأفراد للتغيير نحو الأفضل، وتهتم بتطوير حلول متقدمة لتنقية الهواء والماء لدعم حلول الترشيح المتطورة من أجل عالم أكثر نظافة وصحة واستدامة، حيث تعمل من خلال برامجها التعليمية الشاملة بتزويد الأفراد والشركات بالمعرفة والإبداع والمهارات اللازمة لتطوير الابتكار والتميز.
--( بترا)
ع ن/ف ج
05/10/2023 12:16:08
MENAFN05102023000117011021ID1107198050
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