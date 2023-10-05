الأردن يرحب بإعلان السعودية نيتها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- رحب الأردن بإعلان السعودية الشقيقة نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنه انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين؛ فإن الأردن يعرب عن دعمه للسعودية في جهدها للحصول على هذه الفرصة، وثقته المطلقة بقدرتها على استضافة هذا الحدث الكروي العالمي الكبير بكفاءة، وعلى نحو مشرف يعود بالفخر على العرب جميعا.

--(بترا)

ص خ/ أ أ/ ف ج

05/10/2023 12:23:44