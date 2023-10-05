المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي الفلبين بحثا عن ذهبية الألعاب الآسيوية

المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي الفلبين بحثا عن ذهبية الألعاب الآسيوية
التاريخ
10/5/2023 2:36:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره الفلبيني عند الساعة الثالثة من مساء يوم غد الجمعة، في مباراة نهائي دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين.
ويبحث المنتخب الوطني لتحقيق الفوز للظفر بالميدالية الذهبية في إنجاز غير مسبوق للسلة الأردنية.
ويعد منتخب السلة أول منتخب أردني في لعبة جماعية يحصل على ميدالية في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية.
--(بترا)
خ خ /اص/رق
05/10/2023 11:51:47
MENAFN05102023000117011021ID1107198048
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