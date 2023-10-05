المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي الفلبين بحثا عن ذهبية الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة نظيره الفلبيني عند الساعة الثالثة من مساء يوم غد الجمعة، في مباراة نهائي دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين.

ويبحث المنتخب الوطني لتحقيق الفوز للظفر بالميدالية الذهبية في إنجاز غير مسبوق للسلة الأردنية.

ويعد منتخب السلة أول منتخب أردني في لعبة جماعية يحصل على ميدالية في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية.

--(بترا)

خ خ /اص/رق

05/10/2023 11:51:47