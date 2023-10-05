الأردن يهنئ المغرب بفوزه في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم

الأردن يهنئ المغرب بفوزه في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم
التاريخ
10/5/2023 2:36:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعرب الأردن عن أصدق مشاعر التهنئة للمغرب الشقيق، بمناسبة فوزه باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030 كثاني دولة عربية تحظى بهذه الفرصة، والتي تعد إنجازا يفتخر به جميع العرب.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ثقة الأردن المطلقة بالمغرب الشقيق بقدرته على تنظيم هذه البطولة، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.
--(بترا)
ص خ/أ أ/رق
05/10/2023 11:57:01
MENAFN05102023000117011021ID1107198047
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