الأردن يهنئ المغرب بفوزه في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعرب الأردن عن أصدق مشاعر التهنئة للمغرب الشقيق، بمناسبة فوزه باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030 كثاني دولة عربية تحظى بهذه الفرصة، والتي تعد إنجازا يفتخر به جميع العرب.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ثقة الأردن المطلقة بالمغرب الشقيق بقدرته على تنظيم هذه البطولة، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.

--(بترا)

ص خ/أ أ/رق

05/10/2023 11:57:01