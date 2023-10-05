بهاء الدين محمد يعلن اعتزاله

MENAFN - Youm7) أعلن الشاعر بهاء الدين محمد اعتزاله ، وذلك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لهذا القرار واكتفى بوصف القرار بأنه راجع لأسباب خاصة.

بينما استقبل متابعو الشاعر بهاء الدين محمد هذا المنشور على أنه مطلع أغنية جديدة يستعد الشاعر بهاء الدين محمد لتقديمها مع أحد المطربين.

بهاء الدين محمد





بهاء الدين محمد تخرج في كلية الفنون الجميلة ، وتعاون خلال مشواره الفني مع كبار المطربين والمطربات المصريين والعرب من أبرزهم: (عمرو دياب، سميرة سعيد، أصالة، إيهاب توفيق، أنغام، راغب علامة، وغيرهم".

شكل بهاء الدين محمد ثنائيا مع الهضبة عمرو دياب،

هذا الثنائى أنتج العديد من روائع الأعمال أبرزها أغنية «وهي عاملة إيه»، وكانت من ألحان عصام كاريكا، أغنية «أديني رجعتلك» من ألحان عمرو دياب، وأغنية «يا حبيبي لا» من ألحان عمرو مصطفى، وأغنية «علم قلبي» التي كانت من كلمات وليد جلال، ومن ألحان خالد عز، وأغنية «قال لي الوداع» من ألحان خالد عز، وأغنية «لو عشقاني» من ألحان محمد رحيم، وأغنية «حبيبي يا عمري» من ألحان خالد عز، وأغنية «إنت ما قولتش ليه» من ألحان عمرو دياب.

هذا بجانب

أغنية «تنسى واحدة» من ألحان عمرو دياب، وأغنية «يدق الباب» من ألحان محمد يحيى، وأغنية «أيوة أنا عارف» ألحان عمرو دياب، وأغنية «أغيب» ألحان عمرو دياب ومحمد يحيى. وأغنية «قالتلي قول»، وأغنية «ضحكت» وهما من ألحان عمرو دياب وأغنية «عيني وأنا شايفه» من ألحان عمرو مصطفى، وأغنية «آه من الفراق» من ألحان عمرو دياب.



