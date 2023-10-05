على الحجار يقدم ميدلى أغانى النصر فى حفل 50 سنة عبور (فيديو)

MENAFN - Youm7) جمهور قناة الحياة على موعد مع حفل النجم على الحجار ، والذى يأتى تحت عنوان "50 سنة عبور" على خشبة مسرح السامر، ومن المقرر أن تذيعه شبكة قنوات الحياة مساء اليوم الخميس.

وتستمر قناة "الحياة" فى الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، حيث تعرض مساء اليوم حفل المطرب الكبير علي الحجار على خشبة مسرح السامر.من المقرر أن يغني الحجار خلال الحفل عددا كبيرا من الأغاني الوطنية سواء له أو لكبار المطربين القدامى.



كما يعرض أيضًا خلال الحفل أوبريت "جيش الشمس" الذي يقص ذكرى العبور العظيم، الذي كتبه ولحنه الموسيقار محمد مصطفى، وقدمه المطربون أميرة أحمد، ووليد حيدر، ونهاد فتحي، ومصطفى النجدي، بمصاحبة فرق الفنون الشعبية، التابعة للشئون الفنية، وفرقة مصطفى حجاج الاستعراضية، الذي صمم الاستعراضات.

يقام الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وحضره وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.