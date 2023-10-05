نصر حرب أكتوبر.. كيف احتفل المصريون بأهم معاركهم على مر التاريخ؟

MENAFN - Youm7) "يا أحلى اسم في الوجود يامصر"، نتغنى باسم مصر من يوم خلقها الله، فهى الأرض التي ارتبطت بها روحنا قبل أجسادنا ودمائنا، وعلى مر التاريخ كانت وما زالت أرض الأمن والأمان، رغمالمعارك والحروب التي خاضتها دفاعا عن أرضها على مر التاريخ، وأصبحت ذكرى للنصر على العدو، فسجل أبناؤها على جدران المعابد هذه الانتصارات، ورسخت في سطور التاريخ، ومع الاحتفال بأحد الأنتصارات العظيمة وهو نصر أكتوبر، نستعرض فى هذا التقرير أبرز طرق الاحتفالات الحربية فى مصر منذ الفراعنة حتى يومنا هذا.

الملك أحمس قاهر الهكسوس

الكثير من الملوك في تاريخ قدمائنا المصريين سجلوا انتصاراتهم الحربية على الأعداء، ومن أهم المعارك التي خاضها المصريون في تلك الحقبة التاريخية هي التي خاضها الملك أحمس الأول ونجاحه فى طرده للهكسوس، والتي سجلت على جدران المعابد وكثير من القطع الأثرية التي حكت تفاصيل هذه المعركة، كما تحدث عنه علماء التاريخ بأنه صانع المجد العسكري، وظل المصريون القدماء يحتفلون بهذا اليوم وذلك عن طريق توثيقه على أكثر من جدارية، كما وثق هذا من خلال الآثار المصرية القديمة.

أحمس معركة مجدو

هذه المعركة التي حكى عنها التاريخ كانت من أغرب المعارك التي خاضها المصريون، حيث اختار قدماؤنا المصريون أكثر الطرق الوعرة والتي بها الكثير من المشكلات كي يسلكوها ويفاجئوا من خلالها العدو، الأمر الذي كان بقيادة تحتمس الثالث أو سيد الملوك كما كان يوصفه المصريون، وجعله يوثق اسمه في أهم صفحات التاريخ المصري القديم، وتعتبر هذه المعركة ذات تتابعات كثيرة، ومن بينها الاحتفال على مدار عقود بعد هيمنة الجيش المصري على بلاد الشام، كما سجل على جدران المعابد.

تحتمس الثالث احتفالات الفاطميين

الحكم الفاطمي كان له نصيب كبير في ظهور مظاهر الاحتفال، حيث يتسمون بالمبالغة في الاحتفالات بشكل كبير، بداية من الاحتفال بشهر رمضان والأعياد، حتى الاحتفال بالنصر الذى كان يتميز بمظاهر الفرح والسرور وتعليق الزينة في كل مكان، بجانب المصابيح التي كانت تزيد شوارع القاهرة الفاطمية نوراً، خاصة بعض قضائهم على حركة القرامطة الذين حاولوا النيل من أمان مصر، وافتعلوا الكثير من المشكلات منها سرقتهم للحجر الأسود، الأمر الذي جعل الفاطميون يسعون لإعادته لمكة المكرمة، بل وخروج القرامطة من مصر في 15 فبراير عام 930 م، بعدما هددهم الخليفة العزيز بالله الفاطمى، وفقاً لكتاب القرامطة للكاتب محمد شاكر.

العصر الفاطمي معركة قونية

معركة قونية وهي المعركة التي قامت بين الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا والجيش العثماني في 21 ديسمبر 1832م، وهزم فيها الجيش العثماني بسهولة للغاية بالرغم من شدته وقوته، لكن براعة إبراهيم باشا في القتال وخوض المعارك الصعبة حالت بينهم وبين النصر، بل وجعلت سجل التاريخ المصري يزداد بريقه بمعركة قونية التي اثبتت أن ذكاء وحنكة المصري قادرة على غلبة الأعداء ولو كانوا اشداء، الأمر الذي وثقه المصريين بصنع تمثالاً لإبراهيم باشا الذي زينت به عاصمة مصر القاهرة لسنوات وسنوات.

تمثال ابراهيم باشا نصر حرب أكتوبر المجيدة

في التاريخ الحديث ظلت مصر قادرة على تخطي الصعاب، وكالمعتاد استطاعت مصر عبور خط برليف الذي تحدث عنه العدو بأنه أشد حاجز رملي قوة، والمفاجأة هي استطاعة المصريين العبور الأول ليس بالسلاح، ولكن بخراطيم المياه التي جعلت هذا الخط طريق ممهداً لجيش مصر العظيم، وسطرت من خلاله فصلاً من الفخر والقوة والفداء لجنودنا البواسل، مازلنا نحتفل بهذه الذكرى الخالدة والعزيزة على قلوبنا وسنظل نحتفل بها جيلا بعد جيل.





حرب اكتوبر



