تصميمات الساعات ذات الطراز القديم موضة 2024.. منها المربعة والثعبان

تعتبر ساعات اليد من القطع الهامة التي تضيف لإطلالتك أناقة ورقيا وجاذبية، لا يهم إذا كانت قطعة أصلية أم لا، ولكن الأهم أنها تعمل بشكل جيد ولها مظهر جميل، وفي الفترة الماضية ظهرت بعض التصميمات المختلفة بعض الشيء، ولكن الأكيد أنها تعتبر من أشكال الساعات القديمة، والتي ظهرت في فترة الثمانينات والتسعينات أو ما سبق هذه الفترة، لذا نستعرض فى هذا التقرير بعض تصميمات ساعات اليد الحريمي من الطراز القديم والتي تعتبر موضة 2024 وفقاً لموقع "marieclaire" كما يلي.

ساعات اليد الشكل المربع

تعتبر الساعة المربعة الذهبية من اكثر القطع الراقية التي ترتديها الفتيات، وهي مناسبة في كل الأوقات، كما يمكن ارتداء بعض الحلي والإكسسوارات عليها.

ساعة مربعة شكل الثعبان

ظل شكل الثعبان في الساعات الحريمي "تريند" لفترة طويلة في التسعينات من القرن الماضي، ولكن عاد بقوة هذه الفترة، بل ويعتبر موضة خريف 2023 والشتاء المقبل أيضاً، ويتميز بأنه من القطع المميزة التي يمكن ارتداؤها في المساء.

ساعة ثعبان ساعة بأستيك أسود

هذا التصميم من تصميمات العملية للغاية، حيث يمكن ارتداؤها خلال فترة الدراسة والجامعة وأوقات العمل أيضاً، فهي ساعة أنيقة وراقية وخفيفة، كما أن الاستيك الأسود يزيدها أناقة وجمال الساعة.

ساعة يد ساعة مستطيلة

ومثلها مثل الساعة المربعة، لا ترتديها سوى المرأة الأنيقة البسيطة، التي تحب أن ترتدي شيء يعبر عنها وعن شخصيتها، كما ان هذا التصميم مناسب ارتدائه في كل الأوقات.

ساعة مستطيلة ذهبية



