تصميمات الساعات ذات الطراز القديم موضة 2024.. منها المربعة والثعبان

(MENAFN
- Youm7)
تعتبر ساعات اليد من القطع الهامة التي تضيف لإطلالتك أناقة ورقيا وجاذبية، لا يهم إذا كانت قطعة أصلية أم لا، ولكن الأهم أنها تعمل بشكل جيد ولها مظهر جميل، وفي الفترة الماضية ظهرت بعض التصميمات المختلفة بعض الشيء، ولكن الأكيد أنها تعتبر من أشكال الساعات القديمة، والتي ظهرت في فترة الثمانينات والتسعينات أو ما سبق هذه الفترة، لذا نستعرض فى هذا التقرير بعض تصميمات ساعات اليد الحريمي من الطراز القديم والتي تعتبر موضة 2024 وفقاً لموقع "marieclaire" كما يلي.
ساعات اليد الشكل المربع
تعتبر الساعة المربعة الذهبية من اكثر القطع الراقية التي ترتديها الفتيات، وهي مناسبة في كل الأوقات، كما يمكن ارتداء بعض الحلي والإكسسوارات عليها.
ساعة مربعة شكل الثعبان
ظل شكل الثعبان في الساعات الحريمي "تريند" لفترة طويلة في التسعينات من القرن الماضي، ولكن عاد بقوة هذه الفترة، بل ويعتبر موضة خريف 2023 والشتاء المقبل أيضاً، ويتميز بأنه من القطع المميزة التي يمكن ارتداؤها في المساء.
ساعة ثعبان ساعة بأستيك أسود
هذا التصميم من تصميمات العملية للغاية، حيث يمكن ارتداؤها خلال فترة الدراسة والجامعة وأوقات العمل أيضاً، فهي ساعة أنيقة وراقية وخفيفة، كما أن الاستيك الأسود يزيدها أناقة وجمال الساعة.
ساعة يد ساعة مستطيلة
ومثلها مثل الساعة المربعة، لا ترتديها سوى المرأة الأنيقة البسيطة، التي تحب أن ترتدي شيء يعبر عنها وعن شخصيتها، كما ان هذا التصميم مناسب ارتدائه في كل الأوقات.
ساعة مستطيلة ذهبية
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