لو بتحب اللون البرتقالي.. أفكار مختلفة لغرفة المعيشة مبهجة ومريحة للأعصاب

MENAFN - Youm7) غرفة المعيشة من الغرف التي يقضى فيها الأشخاص معظم أوقاتهم للشعور بالاسترخاء وسط أفراد أسرتهم ومشاهدة التليفزيون ، وتوجد ألوان مميزة يمكن أن تعطى الشعور بالحيوية والنشاط ومن ضمن تلك الألوان اللون البرتقالى الذى يعطى الشعور بالدفء، كما أنه من الألوان النابضة بالحياة، واللون البرتقالى هو لون يعطى للمكان بهجة وإلهاما وتوجد بعض الأفكار لغرفة المعيشة التى يمكن تطبيقها، ولمعرفة تلك الأفكار يجب متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع " homedecorbliss".

غرفة معيشة باللون البرتقالى الترابى:

من الممكن الحصول على غرفة معيشة هادئة عن طريق تطبيق

الطراز البوهيمى ، باستخدام ظلال اللون البرتقالى الترابى مع اختيار قطع اثاث لونها بيج محايد،

مع اختيار الجدار لونه كريمى ووسائد برتقالية ترابية، لغرفة معيشة مستوحاة من الطراز البوهيمى الذى يحتوى على ألوان مميزة.



غرفة معيشة برتقالي ترابي

غرفة معيشة ممزوجة بين اللون البرتقالى والأخضر:

لمحبى الجمال يمكن الحصول على غرفة معيشة تجمع بين اللون الرمادى و البرتقالى، والأخضر، ويمكن الحصول على مظهر جرىء من خلال الجمع بين اللون الأخضر مع البرتقالى، لعمل تناسق جذاب، والحصول على لون برتقالى نحاسى من خلال إضافة مدفأة وطاولة القهوة لونها برتقالى.



غرفة معيشة ممزوجة بين اللون البرتقالى والأخضر

غرفة المعيشة تجمع بين اللون البرتقالى والرمادى:

من السهل وضع بعض اللمسات الراقية، والتى تجمع بين

اللون البرتقالى والرمادى،

للحصول على غرفة دافئة وراقية كما إن اللون البرتقالى من الألوان التى توازن بين اللون الدافئ والبارد، ويعطى مظهر متجانس مميز، لشكل عصرى مريح للأعصاب بشكل غاية في الرقى.



غرفة المعيشة تجمع بين اللون البرتقالى والرمادى

غرفة معيشة لونها برتقالى مميز:

يمكن اختيار اقتراح أخر وهو غرفة معيشة مطلية باللون البرتقالى مع أرضية باركيه مع إضافة أريكة وطاولة قهوة من الخشب، كما يعد اللون البرتقالى من الألوان المثالية و النابضة بالحياة.



غرفة المعيشة ذات جدران برتقالية

غرفة معيشة خريفية :

وللحصول على غرفة معيشة خريفية يجب اختيار أريكة حمراء اللون وصناديق خشبية كخزانة كتب معلقة على الحائط، وبرغم أن اللون الأحمر واللون البرتقالى لونين دافئين ولكن يعطى إيحاء بأجواء خريفية.





غرفة معيشة خريفية



