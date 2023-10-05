لو بتحب اللون البرتقالي.. أفكار مختلفة لغرفة المعيشة مبهجة ومريحة للأعصاب

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- Youm7) غرفة المعيشة من الغرف التي يقضى فيها الأشخاص معظم أوقاتهم للشعور بالاسترخاء وسط أفراد أسرتهم ومشاهدة التليفزيون ، وتوجد ألوان مميزة يمكن أن تعطى الشعور بالحيوية والنشاط ومن ضمن تلك الألوان اللون البرتقالى الذى يعطى الشعور بالدفء، كما أنه من الألوان النابضة بالحياة، واللون البرتقالى هو لون يعطى للمكان بهجة وإلهاما وتوجد بعض الأفكار لغرفة المعيشة التى يمكن تطبيقها، ولمعرفة تلك الأفكار يجب متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع " homedecorbliss".
غرفة معيشة باللون البرتقالى الترابى:
من الممكن الحصول على غرفة معيشة هادئة عن طريق تطبيق
الطراز البوهيمى ، باستخدام ظلال اللون البرتقالى الترابى مع اختيار قطع اثاث لونها بيج محايد،
مع اختيار الجدار لونه كريمى ووسائد برتقالية ترابية، لغرفة معيشة مستوحاة من الطراز البوهيمى الذى يحتوى على ألوان مميزة.
غرفة معيشة برتقالي ترابي
غرفة معيشة ممزوجة بين اللون البرتقالى والأخضر:
لمحبى الجمال يمكن الحصول على غرفة معيشة تجمع بين اللون الرمادى و البرتقالى، والأخضر، ويمكن الحصول على مظهر جرىء من خلال الجمع بين اللون الأخضر مع البرتقالى، لعمل تناسق جذاب، والحصول على لون برتقالى نحاسى من خلال إضافة مدفأة وطاولة القهوة لونها برتقالى.
غرفة معيشة ممزوجة بين اللون البرتقالى والأخضر
غرفة المعيشة تجمع بين اللون البرتقالى والرمادى:
من السهل وضع بعض اللمسات الراقية، والتى تجمع بين
اللون البرتقالى والرمادى،
للحصول على غرفة دافئة وراقية كما إن اللون البرتقالى من الألوان التى توازن بين اللون الدافئ والبارد، ويعطى مظهر متجانس مميز، لشكل عصرى مريح للأعصاب بشكل غاية في الرقى.
غرفة المعيشة تجمع بين اللون البرتقالى والرمادى
غرفة معيشة لونها برتقالى مميز:
يمكن اختيار اقتراح أخر وهو غرفة معيشة مطلية باللون البرتقالى مع أرضية باركيه مع إضافة أريكة وطاولة قهوة من الخشب، كما يعد اللون البرتقالى من الألوان المثالية و النابضة بالحياة.
غرفة المعيشة ذات جدران برتقالية
غرفة معيشة خريفية :
وللحصول على غرفة معيشة خريفية يجب اختيار أريكة حمراء اللون وصناديق خشبية كخزانة كتب معلقة على الحائط، وبرغم أن اللون الأحمر واللون البرتقالى لونين دافئين ولكن يعطى إيحاء بأجواء خريفية.
غرفة معيشة خريفية
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