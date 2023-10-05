3 أحجار كريمة تساعد على الاستيقاظ فى وقت مبكر وبنشاط.. خليها في غرفة ابنك

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- Youm7) طاقة الأحجار الكريمة يعتقد أنها تتميز بفاعلية قوية بالنسبة للأشخاص، وقد تمدهم بطاقة إيجابية على مدار يومهم، خاصة إذا تم استخدامها بشكل صحيح، ووضعها في المكان المناسب، ومن ضمن المشكلات التي يتعرض لها الأشخاص هي الاستيقاظ فى وقت متأخر، الأمر الذي يعطل الكثير من الأمور خاصة وقت الدراسة ومع عودة المدارس، لذا نستعرض فى هذا التقرير بعض الأحجار الكريمة التي تساعد على الاستيقاظ مبكراً، ويمكن وضعها في غرفة الطفل للاعتقاد بأنها تساعده على الاستيقاظ مبكراً، وفقاً لموقع "malaandmantra" كما يلي.
احجار كريمة الموزنايت
يعتبر حجر الموزنايت المعروف بلونه الأزرق المبهج الفاتح المريح والمجدد للطاقة، خاصة طاقة غرفة النوم، فيمكنك وضعه بجانب السرير، أو على تسريحة غرفة نومك، أو في أقرب مكان معرض لأشعة الشمس لكي يشحن طاقة المكان بالإيجابية طوال الوقت.
الموزنايت
الجمشت
لون الجمشت الهادئ يساعد على تدفق الطاقة الإيجابية في غرفة النوم، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، كما أنه يساهم على زيادة النشاط وقوة الاستيعاب واليقظة في بداية اليوم، يفضل وضعه على المكتب الخاص بطفلك أو بداخل حقيبته، مع تنظيفها بشكل منتظم وتعرضها للشمس لكي تزيد طاقته الإيجابية، وتعطيه شعورا بالحاجة للاستيقاظ مبكراً.
الجمشت سوداليتي
أما عن حجر السوداليتي فهو من الأحجار الكريمة التي يعتقد أنها تساعد الشخص على اكتشاف نفسه ويحسن التركيز بشكل جيد، كما أن هذا الحجر الكريم يخلصك من الشعور بالكسل والتوتر، ويفضل وضعه في غرفة أطفالك خاصة مع عودة الدراسة، لأنها ستنقي طاقة الغرفة أولاً بأول، كما تساعد على الاستيقاظ مبكراً دون الشعور بجهد إضافي.
سوداليتي
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