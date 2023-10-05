3 أحجار كريمة تساعد على الاستيقاظ فى وقت مبكر وبنشاط.. خليها في غرفة ابنك

MENAFN - Youm7) طاقة الأحجار الكريمة يعتقد أنها تتميز بفاعلية قوية بالنسبة للأشخاص، وقد تمدهم بطاقة إيجابية على مدار يومهم، خاصة إذا تم استخدامها بشكل صحيح، ووضعها في المكان المناسب، ومن ضمن المشكلات التي يتعرض لها الأشخاص هي الاستيقاظ فى وقت متأخر، الأمر الذي يعطل الكثير من الأمور خاصة وقت الدراسة ومع عودة المدارس، لذا نستعرض فى هذا التقرير بعض الأحجار الكريمة التي تساعد على الاستيقاظ مبكراً، ويمكن وضعها في غرفة الطفل للاعتقاد بأنها تساعده على الاستيقاظ مبكراً، وفقاً لموقع "malaandmantra" كما يلي.

احجار كريمة الموزنايت

يعتبر حجر الموزنايت المعروف بلونه الأزرق المبهج الفاتح المريح والمجدد للطاقة، خاصة طاقة غرفة النوم، فيمكنك وضعه بجانب السرير، أو على تسريحة غرفة نومك، أو في أقرب مكان معرض لأشعة الشمس لكي يشحن طاقة المكان بالإيجابية طوال الوقت.

الموزنايتالجمشت

لون الجمشت الهادئ يساعد على تدفق الطاقة الإيجابية في غرفة النوم، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، كما أنه يساهم على زيادة النشاط وقوة الاستيعاب واليقظة في بداية اليوم، يفضل وضعه على المكتب الخاص بطفلك أو بداخل حقيبته، مع تنظيفها بشكل منتظم وتعرضها للشمس لكي تزيد طاقته الإيجابية، وتعطيه شعورا بالحاجة للاستيقاظ مبكراً.

الجمشت سوداليتي

أما عن حجر السوداليتي فهو من الأحجار الكريمة التي يعتقد أنها تساعد الشخص على اكتشاف نفسه ويحسن التركيز بشكل جيد، كما أن هذا الحجر الكريم يخلصك من الشعور بالكسل والتوتر، ويفضل وضعه في غرفة أطفالك خاصة مع عودة الدراسة، لأنها ستنقي طاقة الغرفة أولاً بأول، كما تساعد على الاستيقاظ مبكراً دون الشعور بجهد إضافي.

سوداليتي



