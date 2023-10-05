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مصر الرقمية.. 168 خدمة حكومية أونلاين للتيسير على المواطنين

10/5/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين، وتضم المنصة حاليًا أكثر من 168 خدمة في مختلف القطاعات.



يأتى ذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تحسين ظروفهم المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية.



وكان الرئيس قد أطلق الخدمة رسميا في منتصف 2022 بعد عامين من إطلاقها تجريبيا.



وكشفت بيانات حكومية عن تطوير عدد الخدمات عبر المنصة باستثمارات 25 مليار جنيه، وتم إضافة الخدمات تدريجيا على المنصة الرقمية منذ إطلاقها تجريبيا في 2020 بنحو 34 خدمة حتى وصلت إلي 168 خدمة في أغسطس 2023.



ويتم إنشاء حساب على مصر الرقمية بشكل مجاني، وكذلك بعض الخدمات الأخرى، ويمكن للمستخدمين معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.



وهناك طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالي: يمكنك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، يوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع. أن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.



إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك أو وجودك الشخصى فيجب عليك التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام طلبك، يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات. يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجودك أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.



قد تختلف الخدمة عن غيرها ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.



والاستغناء عن المستندات الورقية هو هدف بوابة مصر الرقمية ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها، يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.




تطبق البوابة معايير أمنية مشددة لحماية سرية وسلامة بياناتكم الشخصية عند نقلها أو تخزينها أو معالجتها، ومن إحدى هذه معايير الأمنية هى تقنية بروتوكول نقل النص التشعبى الآمن أو ما يدعى HTTPS.



كذلك تم تصميم هذه البوابة لتتناسب مع أحجام الشاشات المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفاز وجميع أنواع المتصفحات.



وجميع المعلومات المنشورة على البوابة يتم تحديثها بصورة متواصلة. مع إضافة تاريخ آخر تحديث فى الجزء الأسفل من الصفحة.







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