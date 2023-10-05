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تعرف على ترتيب المحافظات الأقل تسجيلا للمواليد فى مصر

10/5/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قائمة ترتيب المحافظات أقل المحافظات تسجيلا للمواليد في مصر، وبلغ عدد سكان محافظة جنوب سيناء 115.6 ألف نسمة والوادي الجديد 267.7 ألف نسمة والبحر الأحمر 404.9 ألف نسمة وشمال سيناء 450.5 ألف نسمة ومطروح 552.1 ألف نسمة وبورسعيد 793.4 ألف نسمة والسويس 794.8 ألف نسمة والأقصر 1.4 مليون نسمة والإسماعيلية 1.5 مليون نسمة ودمياط 1.6 مليون نسمة وأسوان 1.7 مليون نسمة وبني سويف 3.6 مليون نسمة وقنا 3.6 مليون نسمة وكفر الشيخ 3.7 مليون نسمة والفيوم 4.1 مليون نسمة والمنوفية 4.8 مليون نسمة وأسيوط 5.1 مليون نسمة.



وفي المقابل جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.



وكانت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلنت قبل أيام وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 مليون و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 114 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 105 مليون نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.



وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 105 ملايين بالداخل في يوم 30 يوليو الماضي أي خلال 57 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 105 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني اليوم أي خلال 57 يومًا.







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