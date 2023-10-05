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4 شروط لقيد الشركات بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول.. تعرف على التفاصيل

10/5/2023 2:34:55 PM
(MENAFN- Youm7) حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، شروط قيد الأشخاص الاعتباريين في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يتضمن البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وهي:



1- أن يكون مقيدًا بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي المصري.



2- أن يتوافر في المسئولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري ممن لهم حق اعتماد تقارير التقييم الصادرة عنهم حسن السمعة والكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.



3- أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد، وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي يقوم بها.



4- سداد مقابل الخدمات لهيئة الرقابة المالية.



وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، مدة القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول 3 سنوات، وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر شروط القيد واستمراره، ويكون مقابل خدمات فخص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده 20 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.



ويشترط لاستمرار قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالسجل مراعاة الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة، واستيفاء الشروط المتطلبة للقيد بالسجل، والالتزام بتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده.



يذكر أن عدد خبراء التقييم العقاري بلغوا 190 خبيرًا في نهاية الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ184 خبير تقييم عقاري في نهاية الفترة المثيلة من عام 2022 بمعدل ارتفاع 4.97%.







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