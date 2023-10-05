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قم للمعلم وفه التبجيلا.. قصائد ذكرت مربى الأجيال

10/5/2023 2:34:52 PM
(MENAFN- Youm7) اليوم العالمي للمعلمين مناسبة سنوية تحتفل بها الأمم المتحدة يوم الخامس من أكتوبر كل عام وفى هذا المناسبة نذكر أهم ما ورد من قصائد بالعربية عن المعلم والبداية بالطبع مع أمير الشعراء أحمد شوق فى قصيدته الشهيرة قم للمعلم وفه التبجيلا.

قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا

كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا

أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي

يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا

سُبحانَكَ اللَهُمَّ خَيرَ مُعَلِّمٍ

عَلَّمتَ بِالقَلَمِ القُرونَ الأولى

أَخرَجتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ

وَهَدَيتَهُ النورَ المُبينَ سَبيلا

وَطَبَعتَهُ بِيَدِ المُعَلِّمِ تارَةً

صَدِئَ الحَديدُ وَتارَةً مَصقولا

أَرسَلتَ بِالتَوراةِ موسى مُرشِداً

وَاِبنَ البَتولِ فَعَلِّمِ الإِنجيلا

يقول الإمام علي بن أبي طالب في قصيدة يمتدح فيها المعلم:

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم


على الهدى لمن استهدى أدلاء


وقدر كل امرئ ما كان يحسنه


والجاهلون لأهل العلم أعداء


ففز بعلم تعش حيـًّا به أبدا


الناس موتى وأهل العلم أحياء



ويقول الإمام الشافعى:

اِصبِر عَلى مُرِّ الجَفا مِن مُعَلِّمٍ


فَإِنَّ رُسوبَ العِلمِ في نَفَراتِهِ

وَمَن لَم يَذُق مُرَّ التَعَلُّمِ ساعَةً


تَذَرَّعَ ذُلَّ الجَهلِ طولَ حَياتِهِ


وَمَن فاتَهُ التَعليمُ وَقتَ شَبابِهِ


فَكَبِّر عَلَيهِ أَربَعًا لِوَفاتِهِ

وَذاتُ الفَتى وَاللَهِ بِالعِلمِ وَالتُقى


إِذا لَم يَكونا لا اِعتِبارَ لِذاتِهِ

يقول ابن الوردي:


كنْ عالمًا في الناسِ أو متعلّمًا


أو سامعًا فالعلمُ ثوبُ فخارِ


منْ كلِّ فنٍّ خذْ ولا تجهلْ بهِ

فالحرُّ مطَّلعٌ على الأسرارِ

وإذا فهمتَ الفقهَ عشتَ مصدَّرًا


في العالمينَ معظَّمَ المقدارِ

وعليكَ بالإعرابِ فافهمْ سرَّهُ

فالسرُّ في التقديرِ والإضمارِ


قِيَمُ الورى ما يحسنونَ وزينُهُمْ


ملَحُ الفنونِ ورقَّةُ الأشعارِ

واعملْ بما علَّمْتَ فالعلماءُ


إنْ لم يعملوا شجرٌ بلا إثمارِ







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