الأكاديمية السويدية:هذه أعظم رواية لـ جون فوس الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023

(MENAFN
- Youm7) رشحت الأكاديمية السويدية، المانحة لـ جائزة نوبل للأدب ، لجمهور الأدب العالمى، أفضل رواية كتبها النرويجى جون فوس المعروف أيضا باسم يون فوسه، والذى يعد رابع كاتب نرويجى يفوز بالجائزة الأشهر فى تاريخ الأدب.
وقالت الأكاديمية السويدية، إن أعظم ما أبدعه النرويجى جون فوس هو رواية Septology والتى تقع فى 1250 صفحة، وهي مكتوبة على شكل مونولوج يتحدث فيه فنان مسن عن نفسه كشخص آخر.
النرويجي جون فوس الفائز بنوبل للأدب 2023
يبدو أن العمل يتقدم إلى ما لا نهاية وبدون فواصل للجمل، ولكنه متماسك رسميًا من خلال التكرار والموضوعات المتكررة وفترة زمنية محددة مدتها سبعة أيام. يبدأ كل جزء منها بنفس العبارة ويختتم بنفس الصلاة إلى الله.
يتناول القسم الأول من الرواية اللوحة التي لم يتمكن الراوي "آسل" من إكمالها، ولكنها مع ذلك عزيزة عليه. يصور هذا خطين، أحدهما أرجواني والآخر بني، على شكل صليب قطري، وبالتالي يبدو النمط مجردًا. يبدو الأمر كما لو أن هذه العبارة الافتتاحية تجمع الطبقات الزمنية المختلفة للعمل في حاضر واحد لا نهائي. تصبح لوحة "آسل" أيقونة، وشعارها للصليب يشير إلى الموضوع الرئيسي للموت.
جون فوس
علاوة على ذلك، هناك نموذج شبيه مهيمن منقوش على الصليب الملون، في القسم الافتتاحي من الرواية، يُسمح لنا بالوصول إلى أفكار "آسل" وهو يتجول في جميع أنحاء المدينة محاولًا إنقاذ صديقه "آسل" الذي يحمل الاسم نفسه من الموت في جرف ثلجي.
يظهر "آسل" الآخر كنسخة غير سعيدة ومدمنة على الكحول للفنان المسيحي الذي يحمل نفس الاسم، ويمكن تفسير الأول على أنه ضربة بنية في اللوحة والأخير على أنه أرجواني، وقد تقاطعت مصائرهم في لحظة الموت.
جون فوس الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023
علاوة على ذلك، فإن علم التنقيط ليس مجرد محاولة من "آسل" للتصالح مع مصيره، بل هو أيضًا مرثاة يحزن من خلالها على وفاة زوجته المبكرة، بالإضافة إلى تعامله مع حياته المهنية الأقل نجاحًا كفنان. في النهاية، هو غير قادر على تمزيق نفسه فى اللوحة: هل يجب عليه حتى أن يرسم عليها باللون الأبيض؟
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