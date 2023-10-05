الأكاديمية السويدية:هذه أعظم رواية لـ جون فوس الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023

MENAFN - Youm7) رشحت الأكاديمية السويدية، المانحة لـ جائزة نوبل للأدب ، لجمهور الأدب العالمى، أفضل رواية كتبها النرويجى جون فوس المعروف أيضا باسم يون فوسه، والذى يعد رابع كاتب نرويجى يفوز بالجائزة الأشهر فى تاريخ الأدب.

وقالت الأكاديمية السويدية، إن أعظم ما أبدعه النرويجى جون فوس هو رواية Septology والتى تقع فى 1250 صفحة، وهي مكتوبة على شكل مونولوج يتحدث فيه فنان مسن عن نفسه كشخص آخر.

النرويجي جون فوس الفائز بنوبل للأدب 2023





يبدو أن العمل يتقدم إلى ما لا نهاية وبدون فواصل للجمل، ولكنه متماسك رسميًا من خلال التكرار والموضوعات المتكررة وفترة زمنية محددة مدتها سبعة أيام. يبدأ كل جزء منها بنفس العبارة ويختتم بنفس الصلاة إلى الله.

يتناول القسم الأول من الرواية اللوحة التي لم يتمكن الراوي "آسل" من إكمالها، ولكنها مع ذلك عزيزة عليه. يصور هذا خطين، أحدهما أرجواني والآخر بني، على شكل صليب قطري، وبالتالي يبدو النمط مجردًا. يبدو الأمر كما لو أن هذه العبارة الافتتاحية تجمع الطبقات الزمنية المختلفة للعمل في حاضر واحد لا نهائي. تصبح لوحة "آسل" أيقونة، وشعارها للصليب يشير إلى الموضوع الرئيسي للموت.

جون فوس





علاوة على ذلك، هناك نموذج شبيه مهيمن منقوش على الصليب الملون، في القسم الافتتاحي من الرواية، يُسمح لنا بالوصول إلى أفكار "آسل" وهو يتجول في جميع أنحاء المدينة محاولًا إنقاذ صديقه "آسل" الذي يحمل الاسم نفسه من الموت في جرف ثلجي.

يظهر "آسل" الآخر كنسخة غير سعيدة ومدمنة على الكحول للفنان المسيحي الذي يحمل نفس الاسم، ويمكن تفسير الأول على أنه ضربة بنية في اللوحة والأخير على أنه أرجواني، وقد تقاطعت مصائرهم في لحظة الموت.

جون فوس الفائز بجائزة نوبل للأدب 2023





علاوة على ذلك، فإن علم التنقيط ليس مجرد محاولة من "آسل" للتصالح مع مصيره، بل هو أيضًا مرثاة يحزن من خلالها على وفاة زوجته المبكرة، بالإضافة إلى تعامله مع حياته المهنية الأقل نجاحًا كفنان. في النهاية، هو غير قادر على تمزيق نفسه فى اللوحة: هل يجب عليه حتى أن يرسم عليها باللون الأبيض؟