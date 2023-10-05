توقيع كتاب السيرة الذاتية للشيخ صالح كامل من مكة وإليها بمعرض الرياض (صور)

MENAFN - Youm7) نظممعرض الرياض الدولي للكتاب، حفلا لتوقيع كتاب "من مكة وإليها"، الذي يتناول السيرة الذاتية للراحل الشيخ صالح عبدالله كامل من ولادته وحتى وفاته.

الشيخ صالح

وشهد الحفل الذي أقيم

تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، تدشين الكتاب في حضور عدد كبير من الشخصيات الثقافية والفكرية والدبلوماسية رفيعة المستوى من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، فضلًا عن أصدقائه المقربين الذين عاصروه في مختلف محطاته الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، إضافًة إلى أبنائه وأحفاده الذين يتقدمهم عبد الله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، رئيس مجلس إدارة شركة "دله البركة" القابضة، ومحي الدين صالح كامل نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دله البركة" القابضة.

عبد الله صالح كامل

وفي هذه المناسبة، عبر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة، عن سعادته بإطلاق كتاب "من مكة وإليها"، وتحدث عن خصال الشيخ صالح كامل والتي عرفه بها، وأولها طهارة قلبه، حيث يتميز بقلب نقي أبيض، أما ثاني تلك الخصال فهي ريادته في العديد من المجالات، حيث دخل الصيرفة الإسلامية والإعلام الفضائي وغيرها الكثير، أما الخصلة الثالثة فهي شغفه وحبه للعمل والاجتهاد والعطاء والتفكير، وآخرها حبه لأعمال الخير حيث سخر عقله التجاري لخدمة الناس".

كتاب من مكة وإليها





وعلى هامش حفل توقيع كتاب "من مكة وإليها" المهدى لكبار المثقفين السعوديين والعرب، بتوقيع نجله الأكبر عبد الله صالح كامل، الذي أشار إلى أن "الكتاب يمثل قيمة نوعية، كونه يستعرض أبرز المحطات في حياة الوالد الراحل الشيخ صالح كامل رحمه الله، منذ طفولته في أحياء وأزقة مكة المكرمة، مروراً بنجاحاته وأعماله وتأثيره في مختلف المجالات، فضلًا عن مسيرته الحافلة في الأعمال الخيرية والإنسانية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، إضافة إلى أسفاره حول العالم حتى وفاته ومواراته الثرى فيها بمقبرة المعلاة".

وثمن عبد الله صالح كامل الرعاية الكريمة من وزير الثقافة للحدث، وعلى الدعم غير المحدود المقدم من الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان، مبينًا أن تدشين الكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023؛ كان مُخططًا له بعناية؛ لكونه أضحى من المنصات المعرفية العربية المؤثرة على المشهد الثقافي والفكري والحضاري السعودي وعلى مستوى المنطقة.

ويمكن الاستناد على كتاب "من مكة وإليها" بكونه سيرة ذاتية موثقة عن الشيخ صالح كامل، خاصة في معرفة أدق المراحل المهنية التي بلورها الراحل فيما يتعلق بمنظومة "الاقتصاد الإسلامي" و"التعاملات البنكية" من منطلق شرعي إسلامي، مؤسسًا عددًا من البنوك في مختلف دول العالم.

وللخروج بالكتاب في صورته النهائية، تم وضع خطة عمل دقيقة لإنجازه بالشكل المأمول الذي يليق بشخصية الشيخ صالح كامل، واستغرق إعداد السيرة الذاتية أكثر من عامين تقريبًا؛ شمل ذلك المجهودات التوثيقية لتجميع المواد ذات العلاقة من المصادر المتنوعة، ومنها : كتابات دونها الراحل في بعض المراحل الزمنية من حياته رحمه الله، إضافة إلى رجوع فريق العمل

للمواد المرئية (الفيديوهات)، التي تحدث بها في المناسبات والمقابلات والمؤتمرات، فضلًا عن تسجيل لقاءات مع المصادر الحية من المقربين منه كأفراد عائلته وأصدقائه والشخصيات (الزملاء) التي عملت إلى جانبه طوال مسيرته الحافلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

شكل كتاب السيرة الذاتية عن الراحل، جوهرًا مهمًا في كتابته، والذي يجمع بين مفهومي السير الذاتية الشخصية والسير الذاتية الموضوعية للدروس المستفادة من تجربته طوال أكثر من نصف قرن، فيما تختزل كاتبته الرئيسية ندى عيد محتواه بأن "سيرة الشيخ صالح كامل هي رصد لمسيرة رجل ريادي في جميع القطاعات التي دخلها، ورؤيوي في مشروعاته، وصاحب رسالة عمل لتحقيقها في حياته اليومية، وهي سيرة ومسيرة تخلّلتها دروب من النجاح والإخفاق، والتسهيلات والتعقيدات، وفي جميعها ظل أمينًا لإسلامه وقيمه ومبادئه وأخلاقياته".

يذكر أن الراحل الشيخ صالح كامل حاز على أهم الأوسمة والجوائز والشهادات التقديرية، ومنها: وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى لرجال الأعمال المتميزين، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى من المملكة الأردنية الهاشمية، ووسام النيلين من الدرجة الأولى من جمهورية السودان، بالإضافة إلى وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من مملكة المغرب.