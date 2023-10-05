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مسند رأس خشبى يعود للحضارة المصرية معروض للبيع فى مزاد عالمى شاهده

10/5/2023 2:34:51 PM
(MENAFN- Youm7) تطرح دار كريستيز ، للمزادات العالمية، مزاداً لبيع مجموعة من الآثار من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط القديم والشرق الأدنى، وذلك خلال يوم 18 أكتوبر الجارى، وتمثل هذه القطع الثقافات اليونانية والرومانية والبيزنطية والمصرية والشرق الأدنى القديم ويعود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادى.




ومن بين القطع الأثرية المصرية المعروضة للبيع، مسند رأس خشبي منقوش على الطراز المصري، يعود إلى المملكة الجديدة، في أوائل الأسرة الثامنة عشرة، يرجع تاريخه إلى حوالي 1550-1450 قبل الميلاد، يقدر ثمنه ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترلينى.



مسند خشبى




كما يضم المزاد، مجموعة مختارة من الأحجار الكريمة المنقوشة القديمة التي كانت موجودة سابقًا في مجموعة الدكتور إيلي بوروفسكي (1913-2003)، وتشتمل هذه المجموعة على حلقة دوارة من الذهب والعقيق اليوناني القديم على شكل جعران مع أمازون، وهو عمل أشار إليه الباحث السير جون بوردمان بأنه من أهم القطع الأثرية على العصور القديمة، تشمل المعالم البارزة التي سوف تعرض بالمزاد،
شخصية أنثوية من الرخام السيكلادي، تتميز بصبغتها الواسعة.



ومن بين المعروضات التى ستباع تمثال برونزى مصرى من أبو منجل، يرجع إلى العصر المتأخر، 716-30 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه بين 4 و 6 آلاف جنيه إسترلينى.



وكذلك تمثال برونزى مصرى لأوزوريس، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين فى الفترة ما بين 664-525 قبل الميلاد، يقدر ثمنه ما بين 6 إلى 9 آلاف جنيه إسترلينى.











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