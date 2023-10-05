مسند رأس خشبى يعود للحضارة المصرية معروض للبيع فى مزاد عالمى شاهده

(MENAFN
- Youm7) تطرح دار كريستيز ، للمزادات العالمية، مزاداً لبيع مجموعة من الآثار من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط القديم والشرق الأدنى، وذلك خلال يوم 18 أكتوبر الجارى، وتمثل هذه القطع الثقافات اليونانية والرومانية والبيزنطية والمصرية والشرق الأدنى القديم ويعود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادى.
ومن بين القطع الأثرية المصرية المعروضة للبيع، مسند رأس خشبي منقوش على الطراز المصري، يعود إلى المملكة الجديدة، في أوائل الأسرة الثامنة عشرة، يرجع تاريخه إلى حوالي 1550-1450 قبل الميلاد، يقدر ثمنه ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترلينى.
مسند خشبى
كما يضم المزاد، مجموعة مختارة من الأحجار الكريمة المنقوشة القديمة التي كانت موجودة سابقًا في مجموعة الدكتور إيلي بوروفسكي (1913-2003)، وتشتمل هذه المجموعة على حلقة دوارة من الذهب والعقيق اليوناني القديم على شكل جعران مع أمازون، وهو عمل أشار إليه الباحث السير جون بوردمان بأنه من أهم القطع الأثرية على العصور القديمة، تشمل المعالم البارزة التي سوف تعرض بالمزاد،
شخصية أنثوية من الرخام السيكلادي، تتميز بصبغتها الواسعة.
ومن بين المعروضات التى ستباع تمثال برونزى مصرى من أبو منجل، يرجع إلى العصر المتأخر، 716-30 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه بين 4 و 6 آلاف جنيه إسترلينى.
وكذلك تمثال برونزى مصرى لأوزوريس، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين فى الفترة ما بين 664-525 قبل الميلاد، يقدر ثمنه ما بين 6 إلى 9 آلاف جنيه إسترلينى.
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