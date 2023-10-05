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اكتشاف نقوش تدل على الترويج لحملات انتخابية فى بومبى قبل 2000 عام

10/5/2023 2:34:51 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت حفائر لمجموعة من العلماء
في جبل فيزوف بمدينة بومبى القديمة عن كتابات سياسية ونقوش انتخابية على جدران المدينة، ويعود تاريخ هذه النقوش إلى ما يقرب من 2000 عام، وهي تشبه الملصقات السياسية وشعارات الحملات الانتخابية المعروفة الآن فى العصر الحديث.

وفقًا للخبراء، يبدو أن النقوش الموجودة على الجدران تشير إلى حملة انتخابية لمرشح يُدعى أولوس روستيوس فيروس، الذى كان يقوم للترويج لنشاطه تمهيدًا لتوليه منصب سياسي، ومن الممكن أن يكون قد استخدم استراتيجية تتضمن توفير الخبز كحافز لتأمين الأصوات، وفقا لما ذكره موقع
ancient orgnins.


مدينة بومبى


ربما وقع "فيروس" وأنصاره ضحية لثوران بركان جبل فيزوف الكارثي في عام 79 بعد الميلاد، وفقًا لبيان صحفي صادر عن متنزه بومبي الأثري، الذين وصفوا النقوش بأنها "المعادل القديم للملصقات والبطاقات البريدية الانتخابية اليوم".

يعد موقع هذه النقوش
مصدرًا للعجب فقد نصت التقاليد على عرض هذه النقوش بشكل بارز على الواجهات الخارجية للمباني.


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