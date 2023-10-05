ديلى ميل: الشهر الماضى كان أكثر سبتمبر دفئا على الأرض

MENAFN - Youm7) كشفت البيانات أن الشهر الماضي كان أكثر شهر سبتمبر دفئا على الإطلاق، حيث يقول الخبراء إن عام 2023 في طريقه ليكون العام الأكثر دفئًا على الإطلاق، وقالت كوبرنيكوس، هيئة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي، إن درجات حرارة الهوا السطحي بلغت في المتوسط 16.38 درجة مئوية (61.4 درجة فهرنهايت) في الشهر الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا يحطم الرقم القياسي المسجل في شهر سبتمبر الأكثر سخونة السابق فى 2020 بهامش واسع قدره 0.5 درجة مئوية (0.9 درجة فهرنهايت).

كان متوسط درجة الحرارة لشهر سبتمبر أعلى بدرجة واحدة تقريبًا (0.93 درجة مئوية / 1.67 درجة فهرنهايت) من متوسط الفترة 1991-2020 لهذا الشهر، لكن بالعودة إلى الوراء، تتسع الفجوة، مع ارتفاع بمقدار 1.4 درجة مئوية (2.5 درجة فهرنهايت) في سبتمبر عن المتوسط المسجل بين عامي 1850 و1900.

وقال العلماء، إن سبتمبر الماضى كان أيضًا أكثر سخونة بمقدار 0.05 درجة مئوية (0.09 درجة فهرنهايت) من سبتمبر 2016، وهو العام التقويمي الأكثر دفئًا على الإطلاق.

بلغ متوسط درجة حرارة سطح البحر لشهر سبتمبر أكثر من 60 درجة جنوبًا إلى 60 درجة شمالًا 20.92 درجة مئوية (69.6 درجة فهرنهايت)، وهو أعلى مستوى مسجل لشهر سبتمبر وثاني أعلى مستوى على الإطلاق في جميع الأشهر، بعد أغسطس 2023.

وقال كوبرنيكوس، إن تغير المناخ وظاهرة الطقس المعروفة باسم النينو يشتركان في المسؤولية عن ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S): "إن درجات الحرارة غير المسبوقة لهذا الوقت من العام التي لوحظت في سبتمبر، بعد صيف قياسي، حطمت الأرقام القياسية بطريقة غير عادية.

كان صيف 2023 في جميع أنحاء العالم هو الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق، ويقول العلماء إنه ما لم تكن الأشهر المتبقية من العام باردة بشكل استثنائي، فإن عام 2023 سيحطم الرقم القياسي لأكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.