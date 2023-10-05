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أبل تطرح تحديث Ios 17.0.3 لإصلاح الخرق الأمنى Kernel

10/5/2023 2:34:47 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة أب نظام التشغيل iOS 17.0.3
الجديد لمستخدمي iPhone، على الرغم من أن التحديث لا يجلب أي ميزات جديدة، إلا أنه يعمل على إصلاحين أمنيين مهمين، بما في ذلك إصلاح الاختراق الذي تم استغلاله بشكل نشط، وأيضاً إصلاح الخلل الذي كان يتسبب في ارتفاع درجة حرارة بعض طرز iPhone (خاصة iPhone 15 Pro) أكثر من المعتاد.



يقوم iOS 17.0.3 بتصحيح اثنين من الثغرات، وفقًا لوثيقة نشرتها شركة أبل على موقعها الإلكتروني، يعمل iOS 17.0.3 وiPadOS 17.0.3 على إصلاح ثغرة Kernel الموجودة في الإصدارات السابقة لنظام iOS 16.6، وفقاً لموقع 9to5mac.



لكن هذا ليس الخطأ الوحيد الذي تم إصلاحه بواسطة تحديث أبل، كما أنه يعمل على إصلاح ثغرة WebRTC حيث يمكن للمهاجمين استخدام تجاوز سعة المخزن المؤقت لتنفيذ التعليمات البرمجية بشكل تعسفي، يُعزى اكتشاف الثغرة إلى Bugzilla، وهي منصة لمراقبة الأخطاء تم تطويرها بواسطة مشروع Mozilla.



يتوفر iOS 17.0.3 وiPadOS 17.0.3 لكل موديلات iPhone وiPad المتوافقة مع iOS 17 وiPadOS 17، ويشمل ذلك iPhone XR والإصدارات الأحدث، وكل iPad مزود بشريحة A10X أو أحدث، ويعد تحديث جهازك أمرًا مهمًا للحفاظ عليه آمنًا من المتسللين والبرامج الضارة.



إليك كيفية تحديث جهاز iPhone أو iPad الخاص بك:



1- افتح تطبيق الإعدادات

2- اضغط على القائمة العامة

3- حدد تحديث البرنامج

4- انتظر حتى يظهر التحديث ثم اضغط على التحديث الآن

ومن الافضل عمل نسخة احتياطية لجهازك قبل تثبيت تحديثات البرامج.







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