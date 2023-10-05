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احترس من إعلانات الوظائف.. متسللون ينشرون البرامج الضارة ويسرقون البيانات

10/5/2023 2:34:47 PM
(MENAFN- Youm7) ظهرت عملية تصيد جديدة تكشف مدى تطور الجهات الفاعلة السيئة في خداع الضحايا، من أجل التخلي عن معلوماتهم الشخصية، ويتمحور أحدث هجوم إلكتروني حول موقع قائمة الوظائف، حيث يرسل المتسللون بريدًا إلكترونيًا على صورة فرصة عمل من الموقع وبمجرد الضغط فوق الرابط، يتم إرسالك إلى صفحة تسجيل الدخول إلى Microsoft 365 لإدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك.



ولا يشك الشخص فى أى شىء غريب، ولكن في المرة التالية التي يحاول فيها تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft 365 الخاص بك، سيجد أنه لا يتلقى رسالة خطأ تفيد بأن المعلومات غير صحيحة فحسب، بل إن الحساب لم يعد متاحًا، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.



ولاحظ الباحثون في Menlo Security عملية التصيد الاحتيالي هذه، والتي تستهدف المديرين التنفيذيين الأمريكيين في الصناعات بما في ذلك التصنيع الإلكتروني والخدمات المصرفية والمالية والعقارات والتأمين وإدارة الممتلكات، وفقًا لموقع Bleeping Computer .



كان الهجوم الإلكتروني سلسًا للغاية لدرجة أنه تمكن من تجنب المصادقة متعددة العوامل على حسابات Microsoft 365 من خلال طريقة تسمى سرقة ملفات تعريف الارتباط، ويُستخدم هذا التكتيك لسحب ملفات تعريف الارتباط من مواقع الويب المعروفة وتقليد تصميماتها.



ومن خلال اختراق جلسات الويب الأخيرة للبرامج التي لا يتم تحديثها بشكل شائع، يمكن أن تبدو العناصر السيئة التي تكرر الصفحات مماثلة لصفحات مواقع الويب الشائعة، وتم تطوير سرقة ملفات تعريف الارتباط أيضًا كتجاوز للمصادقة متعددة العوامل، وإذا قمت بإعداد ميزة الأمان على حسابك، فمن المحتمل أن تقوم بإدخالها بنفسك، بعد أن تعتبر موقع الويب جديرًا بالثقة.



وبدأ الباحثون في ملاحظة هجمات سرقة ملفات تعريف الارتباط في عام 2022، واستهدفت العديد من العلامات التجارية الكبرى، بما في ذلك Google Chrome وAmazon Web Services (AWS) وAzure وSlack وElectronic Arts.



استخدم المتسللون في هذه الحالة منصة تسمى EvilProxy لتنفيذ سرقة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بهم وتصميم صفحة تبدو وكأنها صفحة تسجيل دخول أصلية إلى Microsoft، وتعد المصادقة متعددة العوامل أمرًا شائعًا في Microsoft 365 لذا سيكون لدى المستخدمين إعداد لبعض النماذج.



كما أن إضافة البريد الإلكتروني الواقعي يجعل عملية التصيد الاحتيالي هذه معقدة بشكل خاص لأن فتح الرابط يؤدي إلى إعادة توجيه مفتوحة، وهي نقطة ضعف تسمح للممثل السيئ بتوجيهك إلى موقعه الإلكتروني الشائن بعد النقر على رابط يبدو شرعيًا.



وهذه ليست عملية التصيد الاحتيالي الوحيدة التي استهدفت خدمات Microsoft في الآونة الأخيرة، ففي الشهر الماضي على سبيل المثال، تمكن فريق من المتسللين من التسلل إلى Microsoft Teams لتنفيذ عملية تصيد احتيالي تسمى“DarkGate Loader ويركز المخطط على رسالة Teams الزائفة حول "التغييرات في جدول العطلات"، ولكنه يحتوي على برامج ضارة مخفية معقدة عند تنزيلها، وكشف باحثو الأمن السيبراني أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى Teams من خلال حسابات Office 365 المخترقة، بل وعثروا أيضًا على عناوين البريد الإلكتروني غير الآمنة التي تمكنوا من الاستيلاء عليها.



ودفعت الرسائل غير المرغوب فيها والجرائم الإلكترونية المستمرة موفري خدمة البريد الإلكتروني، بما في ذلك Gmail وYahoo، إلى وضع متطلبات لمرسلي الرسائل المجمعة كإجراءات أمنية.



وتتضمن هذه المتطلبات مصادقة البريد الإلكتروني، والقدرة على إلغاء الاشتراك بسهولة، وضمان البريد الإلكتروني، وسيتم وضعها اعتبارًا من 1 فبراير 2024.







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