رائدة فضاء تكشف كيف تحضر قهوتها الصباحية فى ظل انعدام الجاذبية

MENAFN - Youm7) كشفت سامانثا كريستوفوريتي، رائدة الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، كيف حضرت قهوتها الصباحية في ظل انعدام الجاذبية خلال فترة وجودها على محطة الفضاء الدولية (ISS)، وباستخدام "كوب فضائي" مصمم خصيصًا، تمكنت كريستوفوريتي من احتساء مشروبها الصباحي دون صعوبة، حتى أثناء دورانها على ارتفاع 250 ميلاً (420 كيلومترًا).

كوب القهوة الفضائى





ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر اللقطات رائدة الفضاء الإيطالية وهي تصب قهوتها بعناية من كيس مغلق في الكوب ذو شكل غريب، هذا الاختراع يسمح للمقيمين على محطة الفضاء الدولية بالاستمتاع ببعض متع الحياة البسيطة على الأرض.

اتخذت اللقطات الخاصة بكوب القهوة العام الماضي خلال إقامة كريستوفوريتي في المدار لمدة 170 يومًا، والتي أصبحت خلالها أول امرأة تقود محطة الفضاء الدولية.

وصلت كريستوفوريتي إلى محطة الفضاء الدولية في 27 أبريل 2022 وعادت إلى الأرض في 14 أكتوبر، وعبر المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من التصميم.

وكتب أحد المستخدمين: "إنها الأشياء الصغيرة التي تعيد إلى الوطن حقيقة حضارة ارتياد الفضاء"، وقال آخر مازحا إنهم يرغبون في تناول قهوتهم الفضائية "مع الكثير من السكر المسال من فضلك".

شرب القهوة فى محطة الفضاء الدولية

توضح كريستوفوريتي صعوبة الشرب في الفضاء، فيتعين على رواد الفضاء الذين يبحثون عن زيادة الكافيين أن يكتفوا بأكياس الألمنيوم المملوءة مسبقًا بالقهوة المجففة بالتجميد والحليب والسكر والتي يمكن ضخ الماء الساخن فيها.

وأوضح عالم ناسا الدكتور مارك ويزلوجل، الذي ساعد في تصميم الكأس، في إحدى المدونات: "في المركبة الفضائية، إذا لم يتم فهم تأثيرات التوتر السطحي، يمكن للسوائل (مثل الماء والوقود) أن تكون في أي مكان تقريبًا في الحاوية التي تحمل الماء".

كما أنه للتغلب على هذه المشاكل، صممت وكالة ناسا كوبًا يستخدم هندسة ذكية لاستغلال فيزياء التوتر السطحي، فإن لمس شفتيك على حافة كوب الفضاء يخلق "اتصالًا شعريًا"، مما يسحب السائل إلى فمك بنفس الطريقة التي تمتص بها المنشفة الورقية الماء.

ومع ذلك، فإن إرسال الأكواب إلى الفضاء لم يكن فقط لجعل صباح رواد الفضاء أكثر متعة، بل كان جزءًا من بعض العلوم الجادة.

ستساعد التجارب التي يتم إجراؤها على كوب الفضاء في منع الكوارث في الرحلات الفضائية الطويلة المستقبلية مثل الرحلة إلى المريخ.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يبذل فيها بعض العلماء الجادون جهدًا للحصول على مشروب أفضل على متن محطة الفضاء الدولية، ففي عام 2015، قامت وكالة الفضاء الإيطالية، بالتعاون مع شركة الهندسة Argotec، بتصميم ماكينة Isspresso: أول ماكينة صنع قهوة الإسبريسو ذات الجاذبية الصغرى في العالم.

أمضت الآلة التي يبلغ وزنها 44 رطلاً (20 كجم) عامين على متن محطة الفضاء الدولية، واستخدمت أنابيب هيدروليكية فولاذية لإنتاج كوب من الإسبريسو الساخن الطازج في حوالي ثلاث دقائق.