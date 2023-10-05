تطوير البنية التحتية والتشريعات لمواكبة توجهات الطاقة العالمية الجديدة

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

بينما أصبح وزن ملف الطاقة على طاولة الحكومة ثقيلا في الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل مواصلة ارتفاع كلف المحروقات، اتفق خبراء على أن تطوير وتجهيز البنية التحتية والبيئة التشريعية من أهم عوامل نجاح المملكة في مواكبة التوجهات العالمية الجديدة في مجال الطاقة.



وبين خبراء في لقاء حواري ضمن سلسلة مجالس "الغد" - تناول أنماط الطاقة الجديدة وفرص الأردن للنجاح فيها - أن وجود مجلس أعلى للطاقة ينظم آلية العمل في القطاع ويضمن استمرارية تنفيذ الخطط والإستراتيجيات فيه، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية تكاملية العمل بين القطاعات ذات العلاقة مثل الطاقة والمياه وكذلك البيئة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.



وأشار الخبراء إلى أن الهيدروجين الأخضر من التوجهات الحديثة عالميا في قطاع الطاقة، لافتين إلى أن المملكة تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لدخول هذا المجال وتوليد الهيدروجين الأخضر والاستفادة من أنابيب خط الغاز لضخه.



وشددوا على ضرورة تحديد دور المملكة في التحركات الجديدة بالطاقة عالميا، وتحديد ما إذا كنا نريد أن نكون دولة منتجة فقط أو مصدرة أيضا للطاقة والكفاءات الخاصة بها، أم وسطاء في ملف الهيدروجين الذي ينظر إليه حاليا بأنه وقود المستقبل.



وبينوا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تماشي أي مشروع مع رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز التنمية المستدامة.



ولفت الخبراء إلى أن حل مشاكل قطاع الطاقة وتهيأته للدخول في استثمارات جديدة يجب أن يبدأ من أعلى هرم القطاع وهي شركات الكهرباء، وكذلك زيادة عدد شركات التوزيع ونشرها في مختلف المحافظات الأمر الذي سيوجد منافسة.



والهيدروجين الأخضر هو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي. وتستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وإذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فيتم إنتاج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.



يشار إلى أن الحكومة وقعت اتفاقية إطارية للاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، ومذكرة تفاهم أخرى لدراسة الاستثمار في إنتاج الميثانول الأخضر في المملكة، مع شركتين عالميتين متخصصتين، في حين ستوقع قريبا عددا من مذكرات التفاهم مع الشركات المهتمة في الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقاتهما.



وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أكد أول من أمس, خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 202, أن الأردن يعمل على استغلال إمكاناته كافة، لإنتاج المزيد من الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة الخضراء سواء على شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر.



عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة استعرض تسلسل سير العمل في قطاع الطاقة بداية من الاعتماد الكلي على النفط العراقي حتى العام 2003 إذ كانت هذه الأسعار تفضيلية ولم يكن المواطنون يشعرون بكلف الطاقة حتى ذلك الوقت.



وبعد الأحداث في العراق والرجوع إلى الأسعار العالمية للنفط جاء توجه الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ليدفع المواطن الثمن الحقيقي للمشتقات وصولا إلى فرض الضرائب الثابتة على المحروقات لتكون مصدر دخل للحكومة لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط.



وفي العام 2008 دخل الأردن في مجال الطاقة المتجددة، وتم السماح للمستهلكين بتركيب أنظمة طاقة شمسية والبيع منها للشبكة بأسعار معينة واستهلاك حاجته إذ استفادت قطاعات كبيرة من هذا الأمر، لافتا إلى أن أسعار الطاقة المتجددة في بداية الأمر كانت مرتفعة جدا قبل دخول الصين إلى خط إنتاج الخلايا الشمسية إذ كانت وحتى العام 2010 غالبية المصانع متركزة في أوروبا والولايات المتحدة الأمر الذي خفض من كلفة الطاقة المتجددة.



وفي العام 2011 وبعد انقطاع الغاز المصري دون توقع لذلك الأمر، في ذلك الوقت تم التحول للاعتماد الكلي على الوقود الثقيل فترة طويلة أدت إلى خسائر مادية كبيرة.



وذكر السلايمة أنه في ذلك العام بدأت أسعار الطاقة المتجددة في التراجع عالميا ومثال ذلك انخفاض أسعار سعر الكيلو واط إلى قرشين في الجولة الثالثة في مشاريع الطاقة المتجددة في العام 2017 نزولا من 12 قرشا في الجولة الأولى في العام 2008-2009.



وفي الوقت الحالي بين السلايمة أن مساهمة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة في إنتاج الكهرباء بلغت نحو 28 %، ولهذا الأمر صعوبات تقنية أدت إلى الحاجة إلى التفكير بتقنيات جديدة والاستثمار في تطوير الشبكات وتحسين إدارتها مثل نقل أوقات الذروة في التعرفة، بما يسهم أيضا في تنظيم الاستهلاك المنزلي واستهلاك القطاعات الإنتاجية وكذلك زيادة تصريف الطاقة المنتجة، وهنا تأتي ضرورة الإسراع في نشر العدادات الذكية وهو الأمر الذي تأخر إنجازه لتأتي رؤية التحديث الاقتصادي للتأكيد على ضرورة أن تكون جميع العدادات في المملكة ذكية مع انتهاء العام 2025.



وأشار إلى أن تنظيم الاستهلاك وفقا لأوقات الذروة من شأنه أن يخفض كلف الفواتير بشكل كبير على المستهلكين.

وتنظيم هذا الأمر يحتاج إلى تداخل عمل جهات متعددة بحسب السلايمة، مع ضرورة وجود تخطيط إستراتيجي بعيد الأمد لجمع المعلومات والاستفادة منها بهدف تخفيض التكلفة وزيادة ضخ من الطاقة المتجددة.



الهيدروجين الأخضر أيضا أحد الأنماط والتوجهات الحديثة عالميا في قطاع الطاقة، إذ أشار السلايمة إلى دراسة سابقة أعدت مع خبراء من ألمانيا أظهرت وجود إمكانات كبيرة لدى الأردن لدخول هذا المجال وتوليد الهيدروجين الأخضر وإمكانية الاستفادة من أنابيب خط الغاز لضخ جزء من هذا الهيدروجين.



وفي ظل تطور التكنولوجيا في هذا المجال أكد السلايمة ضرورة أن نهيء أنفسنا للاستفادة من التقدم الذي أحرزه الأردن سابقا في مجالات منها الطاقة المتجددة وبناء الكوادر في هذا المجال، خصوصا وأن الأردن متقدم في هذا المجال مقارنة بدول الجوار كما أصبح يصدر كفاءات إلى الخارج من هذه الكفاءات.



وهنا تأتي أهمية وجود مجلس أعلى للطاقة بسياسات وإستراتيجيات ثابتة بغض النظر عن تغير الحكومات مع ضرورة التكامل بين القطاعات مثل وزارة البيئة، مشيرا في هذا الخصوص إلى ضرورة الاستفادة من مؤتمر قمة المناخ 28 في الإمارات بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، ووزارة النقل من خلال دعم نشر استخدام السيارات والنقل الكهربائي.



إلى ذلك، لفت السلايمة إلى إمكانية استخدام السدود في استغلال فائض الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا التخرين لحفظ الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن 96 % من مصادر التخزين عالميا كلها باستخدام الطاقة الهيدرومائية إذ يمكن أن يتم ذلك بالتكامل بين القطاعات المختلفة من خلال المجلس الأعلى للطاقة.



وبالعودة إلى موضوع الهيدوجين قال السلايمة إنه يمكن الاستفادة من مشروع الناقل الوطني للمياه أيضا من خلال زيادة قطره على سبيل المثال وإنتاج طاقة الهيدروجين في مناطق محددة على خط مسار هذا الناقل الأمر الذي سيقلل الكلفة بشكل كبير خصوصا وأن مشروع هذا الخط قائم بالأساس ما يخفف من كلف الإنشاء والاستملاك وغيرها من الكلف.



السلايمة أوصى بضرورة العمل على بناء القدرات في هذه المواضيع والاستعداد لها، مع تجديد التأكيد على ضرورة التكاملية بين القطاعات وتهيئة البنية التحتية للدخول في مجال التوجهات الجديدة عالميا للطاقة لنكون جاهزين لها.



من جهتها، قالت الباحثة في قطاع الطاقة ديانا عثامنة "للدخول في مجالات جديدة من الطاقة علينا أولا تحديد موقفنا الحالي وما حققناه حتى الآن كما يجب تعظيم الإنجازات التي تحققت والحفاظ عليها لأن ما تحقق مهم جدا خصوصا على صعيد الطاقة المتجددة".



عثامنة لفتت إلى العديد من الأمور التي ما يزال يجب العمل عليها حتى يتمكن المواطن من لمس آثارها سواء من قبل المواطن أو المستثمر، لافتة إلى وجود العديد من التحديات الاقتصادية والأولويات التي تختلف تبعا للمتغرات في المنطقة وهي كلها تلعب دورا في تحديد أين نحن في قطاع الطاقة.



وقالت "دائما أمامنا الفرصة للاستفادة من الخبرات سواء المحلية أو العالمية" مؤكدة أهمية التقدير والتخطيط المسبق للأزمات من أجل حلها ومواجهتها بالطريقة الأمثل مركزة أيضا أهمية البعد الاجتماعي وليس الاقتصادي في وضع الخطط والاستراتيجيات حتى لو كانت تصب في موضوع فني بحت.



عثامنة أكدت ضرورة تحديد دور المملكة في دائرة التحركات الجديدة على صعيد الطاقة عالميا وهل نريد أن نكون دولة منتجة فقط أو نكون أيضا مصدرين لهذه لطاقة والكفاءات فيها أم وسطاء في هذه العملية خصوصا في ملف الهيدروجين والذي ينظر إليه حاليا بأنه وقود المستقبل.



هذه التوجهات الجديدة تعتمد أيضا بشكل كبير على حركة التجارة الدولية والعلاقات التجارية بين الدول والتي يتميز فيها الأردن بشكل كبير وتمكنه من استغلال هذه العلاقات بشكل جيد، إلى جانب إمكانية استغلال الموقع الجغرافي للأردن بالنسبة للدول التي تتوجه إلى هذا المجال وإمكانية استغلال هذا الموقع لمرور إنتاج الدول من هذه الطاقة لتصديرها.



هنا تأتي أهمية الجاهزية الفنية والتشريعية إذ أشارت عثامنة إلى وجود عدد من المشاريع قيد البحث لدى الحكومة حاليا من ناحية الجدوى الاقتصادية وقطع الأردن شوطا جيدا في هذا المجال مقارنة بدول المنطقة، إلا أنها ما تزال هنالك حاجة لتطوير الكفاءات البشرية والبنية التحتية في هذا المجال، مع إمكانية الاستفادة من البنية التحتية الحالية وترتيب الأولويات خصوصا ما يتعلق بالحاجة إلى المياه في طاقة الهيدروجين وكيفية الاستفادة من توسعة خطوط مشاريع المياه، وأيضا إعطاء القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في هذه المشاريع كونه الأقدر على تمويل تكاليفها، مبينة أن هذه الأنماط من المشاريع ليست جديدة على الأردن فقط، بل أيضا بالنسبة للمنطقة والعالم إذ سيشهد العالم خلال السنوات القادمة تشغيل عدد من هذه المشاريع في وقت يتجهز فيه الجميع لهذه المشاريع سواء فنيا أو تشريعيا.



وأكدت عثامنة ضرورة التحرك الفوري للاستعداد لهذه التوجهات الجديدة في مجالات الطاقة والتي ستصبح حتمية في المستقبل القريب من خلال تهيئة البنية التحتية ليس فقط من خلال الشبكات وإنما أيضا البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوجه العالمي لأنماط الطاقة الجديدة بغض النظر عن مصدر التوليد وتحديث الشبكات ورقمنتها وتأهيل الكوادر الفنية لمتابعة هذه الأنماط.



أما بالنسبة للتخزين فيجب أن يصاحبه أيضا تهيئة التشريعات التي تمكن من هذا التحول ونشر العدادات الذكية بما يساعد على تطبيق مفهوم كهربة الاقتصاد وتغيير الأنماط الاستهلاكية وتحفيز الاستهلاك الصحي للطاقة الكهربائية بالشكل الأمثل.



وجددت عثامنة تأكيد أهمية بناء القدرات المحلية، وكذلك التشاركية بين القطاعات وتعزيز وجود القطاع الخاص لأنه المحرك الرئيسي في كل قصص النجاح التي تمت في العديد من القطاعات.



كما بينت أهمية توظيف البعد الكربوني واستغلاله بالطريقة المناسبة على أن يكون جزءا من حل الأزمات المالية للقطاع والتركيز عليه بحيث يكون له عائده الاقتصادي أيضا.



وركزت أيضا على ضرورة ربط البعد الاجتماعي والتنمية في ملف التعرفة وتحفيز المشاريع من خلال دعم التعرفة في محافظات معينة لزيادة المشاريع فيها بما يحقق أبعادا تنموية شاملة فيها والتوجه لتحفيز الأنشطة الاقتصادية من خلال دعم الطاقة التي تعد مدخلا أساسيا في هذه المشاريع.



وقال المستثمر والخبير في القطاع د. فراس البلاسمة إن "حل مشاكل الطاقة وتهيئته للدخول في استثمارات جديدة يجب أن يبدأ من أعلى هرم القطاع وهي شركات الكهرباء، بدءا من شركات التوليد والنقل وكذلك زيادة عدد شركات التوزيع ونشرها في مختلف المحافظات الأمر الذي سيوجد منافسة وكذلك تنمية محلية ووظائف في مختلف المناطق بدلا من حصرها في محافظات محددة".



البلاسمة أشار إلى وجود العديد من فرص الاستثمار في الأردن في مشاريع التخزين للطاقة وكذلك الهيدروجين الأخضر‎ نظرًا لالتزام الأردن بتعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.



وأوضح أنه في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يعمل الأردن على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر للتحول نحو توليد الطاقة النظيفة وهذا يوفر فرصًا للاستثمار في مشاريع توليد الهيدروجين الأخضر وتخزينه للاستفادة منه كمصدر للطاقة النظيفة.



وفي مشاريع التخزين الحراري والكهروكيميائي يمكن استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتخزين الطاقة الحرارية والكهروكيميائية لزيادة كفاءة الطاقة وتوفير طاقة احتياطية، هذه التقنيات تشكل فرصاً استثمارية للشركات المهتمة بتطوير تلك التكنولوجيات.



أما في مجال البنية التحتية للطاقة فقال البلاسمة إن "قطاع الطاقة في الأردن يحتاج إلى تطوير بنية تحتية قوية ومتقدمة لضمان توزيع الطاقة النظيفة وفعالية من حيث التكلفة وهذا يمكن أن يشمل تطوير أنظمة تخزين الطاقة وشبكات الكهرباء".



وفيما يخص تشجيع الاستثمار الأجنبي، قال إن "الحكومة تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفر حوافز للشركات التي تعمل في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر" مؤكدا ضرورة العمل مع شركاء دوليين في مجالات التخزين للطاقة والهيدروجين ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تطوير هذه الصناعات في الأردن.



وقال "دعم البحث والتطوير في مجال التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر يمكن أن يساهم في تقديم تكنولوجيا مبتكرة وفعالة من ناحية التكلفة".



ولفت البلاسمة إلى أنه وقبل البدء في أي استثمار في الأردن، من المهم دراسة السوق والقوانين واللوائح المحلية والتحقق من الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.



كما يفضل العمل مع مستشارين محليين ذوي خبرة في مجال الطاقة للمساعدة في تحليل الفرص والتخطيط للاستثمار بشكل جيد.



في هذا الخصوص بين أن هناك عدة معيقات يمكن أن تؤثر على استثمار مشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر في الأردن. تتضمن هذه المعيقات التحديات التمويلية إذ أن تطوير مشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر يتطلب استثمارات كبيرة قد تكون هذه التكاليف محورية للشركات المهتمة بالاستثمار، وقد تكون هناك صعوبات في جذب التمويل اللازم.



أما بخصوص التشريعات واللوائح، فقد تكون هناك تحديات قانونية وتنظيمية فيما يتعلق بمشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر ويجب على المستثمرين الامتثال للقوانين المحلية واللوائح البيئية والأمنية، إلى جانب إمكانية الحاجة إلى تطوير تكنولوجيا جديدة أو تحسين البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشاريع التخزين وهذا يمكن أن يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.



وبالنسبة للاستدامة المالية يمكن أن تتطلب مشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر- وفقا للبلاسمة- وقتاً طويلاً لتحقيق العائد على الاستثمار. فيجب أن يكون هناك تخطيط استدامة مالية للمشروع لتجنب المشكلات المالية.



ويواجه ذلك أيضا تحديات أخرى منها التحديات البيئية إذ يجت أن تلتزم مشاريع التخزين والهيدروجين الأخضر بمعايير بيئية صارمة وهذا يمكن أن يتطلب استخدام تكنولوجيا نظيفة واستدامة بيئية مستدامة إلى جانب التحديات الجغرافية والطبيعية إذ أن الأردن يعاني من نقص كبير في الموارد المائية والمساحة الجغرافية المحدودة وقد تكون هناك تحديات فيما يتعلق بتوفير المياه والمساحات لمشاريع التخزين.



وتؤثر أيضا التحديات السياسية، فالأوضاع السياسية والاستقرار الإقليمي يمكن أن يؤثر على استثمارات الطاقة والهيدروجين في البلاد.



ولتجاوز ذلك، قال البلاسمة "يجب على المستثمرين البحث بعناية والتخطيط لتجاوز هذه المعيقات بشكل فعال عند النظر في استثمار مشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر في الأردن وقد يتطلب ذلك التعاون مع الحكومة المحلية والشركات المحلية والدولية لتجاوز التحديات وتحقيق النجاح في هذا القطاع المهم".



وتغيرت التشريعات واللوائح المتعلقة بمشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر في الأردن على مر السنوات لتعزيز البيئة التنظيمية لهذه الصناعة الناشئة.



وقال "ربط مشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة وهناك عدة طرق يمكن من خلالها أن تلعب هذه المشاريع دورًا مهمًا في تعزيز التحديث الاقتصادي في البلاد حيث يسهم توفير الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة النظيفة في تنويع قطاع الطاقة وتحسين الاستدامة البيئية ويمكن أن يكون لذلك تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في القطاع".



ويسهم ذلك أيضا في تعزيز التصدير، وإذا تم تطوير قدرات الإنتاج للهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة في الأردن، يمكن أن يتم تصدير هذه التقنيات والمنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا الأمر يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات وتحسين التوازن التجاري.



ويرى البلاسمة أنه يمكن لمشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر أن تزيد من استقرار إمدادات الطاقة في الأردن وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة وهذا يمكن أن يحسّن من أمان الطاقة في البلاد.



وقال البلاسمة "من المهم أن تتعاون الحكومة والقطاع الخاص لضمان أن تلك المشاريع تكون متناسبة مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن وأهدافها فيما يتعلق بتعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد".



وختم" تعزيز هذا الربط يمكن أن يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد".

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