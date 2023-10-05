%37 زيادة أعداد سياح العلاج والاستشفاء

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم

ارتفع عدد زوار المملكة بهدف العلاج والاستشفاء بنسبة 37 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.



وبينت بيانات وزارة السياحة والآثار أن أعداد سياح العلاج بلغ 164 ألف زائر من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أب (أغسطس) الماضي، مقارنة مع 120 ألف زائر لنفس الفترة من العام الماضي.



وقال مصدر سياحي مطلع- فضل عدم الكشف عن هويته- إن زوار المملكة بهدف العلاج والاستشفاء بدوأ يتزايدون بعد إعلان الأردن مقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية.



وكانت منظمة السياحة العالمية، أعلنت الأردن مقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في حزيران (يونيو) الماضي، خلال اجتماع أعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة البحر الميت.



ورجح المصدر نفسه أن يتجاوز عدد زوار المملكة بهذا القصد حاجز الـ200 الف سائح مع انتهاء العام الحالي.



وبلغت نسبة زوار المملكة من قاصدي العلاج والاستشفاء 4 % من إجمالي زوار المملكة البالغ نحو 4.5 مليون زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.



ويشار إلى أن نسبة مساهمة السياحة العلاجية والاستشفائية 4 % في الناتج المحلي الإجمالي إذ تبلغ عوائدها قرابة مليار دينار سنويا.



ووصلت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 %.



ويذكر أن القطاع الطبي يوظف 35 ألفا من الكوادر الطبية والمؤهلة، وتبلغ نسبة الأردنيين فيه 95 %، حيث يوجد في الأردن نحو 127 مستشفى عاما وخاصا، بسعة تتجاوز 18.6 ألف سرير.



وسجلت أعداد زوار المملكة ارتفاعاً ملحوظاً ومستويات غير مسبوقة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الزوار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2023 نحو 4.5 مليون زائر، وبنسبة ارتفاع تصل إلى 41.9 % بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

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