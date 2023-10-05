ما أبرز أنواع الجرائم السيبرانية في المملكة؟

MENAFN - Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين

تتنوع وتتعدد الجرائم السيبرانية في العالم الرقمي اليوم بحسب تنوع أهدافها التي تحمل عنوانا واحدا هو الإضرار بالغير أو الاستفادة غير المشروعة معنويا أو ماديا، ما يستدعي الحيطة والحذر ووضع الإستراتيجيات وتبني الأدوات التي تحمي الأفراد والمؤسسات من مخاطرها الكبيرة في بلد يتجاوز فيه عدد مستخدمي الإنترنت حاجز الـ11 مليون مستخدم.



خبراء أكدوا لـ "الغد" أن التصيد الإلكتروني وبرمجيات الفدية والاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، من أكثر أنواع الجرائم السيبرانية انتشارا محليا في هذه الفترة، إلى جانب أنواع أخرى تستهدف الأفراد والمؤسسات من كل القطاعات، مع سعي دؤوب من قبل قراصنة الإنترنت لاستحداث طرق وأنواع أخرى للجريمة السيبرانية مع التطور الكبير والمتسارع الحاصل في عالم التقنية وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي.



وقالوا إن هذه التهديدات تعد شائعة بسبب الاعتماد المتزايد من قبل الناس والمؤسسات المختلفة على التكنولوجيا الرقمية والأنظمة المترابطة والبيانات المخزنة عبر الإنترنت في حياتنا اليومية، فيما تشير أرقام عالمية إلى أن عدد مستخدمي الشبكة العنكبوتية اليوم يتجاوز خمسة مليارات مستخدم.



يأتي ذلك في وقت تظهر فيه دراسات عالمية ان الهجمات والجرائم الالكترونية هي من أسرع الجرائم انتشارا على مستوى العالم، ففي عام 2021 حدثت هجمات إلكترونية (كل 11 ثانية) عالميا أي تقريبًا ضعف ما كان عليه الوضع في عام 2019 (كل 19 ثانية)، وأربعة أضعاف المعدل قبل خمس سنوات (كل 40 ثانية) في عام 2016.



وقال المركز الوطني للأمن السيبراني أمس إنه وفي ظل العصر التكنولوجي والتقني الذي نعيش فيه، فإنّ مفهوم الجريمة لم يعد مُقتصراً على معناها التقليدي الذي يقوم به شخص ما بشكل مُباشر وواضح.



تعريف الجريمة السيبرانية



وعرف المركز الجريمة السيبرانية (Cybercrime) بأنّها "أي نشاط غير قانوني يتم تنفيذه بواسطة أي من معدات ووسائل تكنولوجيا المعلومات المُختلفة كأجهزة الكمبيوتر والإنترنت بهدف الإضرار بشخص أو مؤسسة ما".



وقال المركز إن الجرائم الإلكترونية تحمل خطرا داهما ومُحدقا على جميع الأفراد والمؤسسات والقطاعات وحتى الدول، فالجرائم الإلكترونية غير قابلة للانحسار بعيداً عن أي حدود وجغرافيا؛ ذلك أنّ شبكة الإنترنت العالمية هي مكان وجود هذه الجرائم وحدوثها.



أنواع الجرائم السيبرانية الشائعة



وبين أن الجرائم السيبرانية أنواع مُتعددة وأشكال كثيرة، وأكثرها شيوعا القرصنة السيبرانية (Hacking) هي التي يتم من خلالها الوصول بشكل غير مُصرح به إلى بيانات ومعلومات على جهاز كمبيوتر أو ضمن شبكة معلوماتية مُعينة، إذ ينتهز قراصنة الإنترنت أو المتسللون أي نقاط ضعف فنية موجودة في شبكة تابعة لجهة ما سواء كانت فرداً أو مؤسسة أو حتى حكومة لسرقة البيانات الموجودة على الأجهزة المُتصلة بتلك الشبكة، ويعدّ هذا النوع من الجرائم الإلكترونية من المخاطر والتهديدات التي تهدد الأمن السيبراني بشكل كبير.



وقال إن من أنواع الجرائم السيبرانية الشائعة هي التصيد الاحتيالي (Phishing) وهي تلك الجرائم الإلكترونية التي تحدث عندما يقوم المُتسللون عبر الإنترنت بخداع مُستخدِمي الأجهزة للقيام بإجراء حدث مُعين كالنقر فوق رابط أو فتح رسالة مُعينة لتنزيل برامج ضارة على أجهزتهم أو توجيههم لفتح مواقع إلكترونية مُخادعة، ويمكن أن يتم تنفيذ مثل هذا النوع من الهجمات السيبرانية من خلال العديد من الطرق كالرسائل النصية أو باستخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أنّ مُصطلح التصيد الاحتيالي يُشير بشكل خاص إلى الهجمات التي يتم تنفيذها من خلال رسائل البريد الإلكتروني.



وبين أن من أنواع الجرائم السيبرانية هي البرامج الضارة (Malware) وهو ما يُعرف بالإنجليزية (Malicious Software) وهي عبارة عن أي نوع من أنواع البرامج أو الكود الذي يتم تصميمه وإنشاؤه لإلحاق الضرر بالشبكة أو بالأجهزة المُتصلة بها أو أي هدف خبيث آخر، إذ قد يتم استخدام مثل هذا النوع من البرمجيات الخبيثة للوصول إلى معلومات وبيانات خاصة بالمُستخدِم دون علمه، إذ أنّه عادة ما يتم ارتكاب هذه الجريمة الإلكترونية للحصول على معلومات سرية وحساسة.



وأكد بأن من أنواع الجرائم السيبرانية الخطيرة أيضا سرقة الهوية (Identity Theft) وهي أحد أنواع الجرائم السيبرانية التي تنطوي على سرقة إثبات هوية الضحية، إذ إنّه وبمجرد سرقة بيانات الاعتماد فإنّه يُمكن للمُهاجم امتلاك امتيازات الحساب وكأنه المالك الفعلي له، ويُمكن أن يكون هذا النوع من الهجمات الإلكترونية ذا عواقب وخيمة قد تؤدي إلى مواجهة قانونية بحق الضحية، إذ قد ينتج عن هذا النوع من الهجمات سرقة وثائق هوية كرقم رخصة القيادة ومعلومات جواز السفر أو حتى تفاصيل بطاقة الائتمان المصرفية وغيرها مما قد يخص الشخص.



وأشار إلى أن الجرائم السيبرانية تشمل برامج الفدية (Ransomware) والتي بين بأنها نوع من الهجمات الإلكترونية التي يتم خلالها استخدام برامج ضارة تحول دون قدرة المُستخدِم على الوصول إلى بياناته أو معلوماته، إذ تتم مُطالبته بدفع مبلغ مالي مُعين أو ما يُعرف بالفدية لإرجاع تلك المعلومات أو الملفات، وعادة ما يتم تثبيت هذا النوع من البرامج على الأجهزة من خلال تضمينها في رابط مُعين أو رسالة مُعينة أو حتى فتح موقع إلكتروني يحتوي على برمجيات من هذا النوع.



وتظهر الدراسات العالمية بأن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي بلغ قرابة 14.2 تريليون دولار في العام 2021 ومن المتوقع أن يرتفع حجمه إلى 20.8 تريليون في العام 2025.



ووفقا للدراسات بلغت قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الهجمات السيبرانية حول العالم في عام 2021 حوالي 6 تريليونات دولار، من المتوقع أن ترتفع إلى 10.5 تريليون دولار في العام 2025.



أنواع أخرى للجرائم السيبرانية



ومن جهته استعرض خبير أمن المعلومات وحماية الخصوصية الدكتور عمران سالم أنواعا أخرى للجرائم السيبرانية ومنها الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف الأشخاص عبر الإنترنت، مثل عمليات الاحتيال الاستثمارية والمتاجر المزيفة عبر الإنترنت واحتيال تقديم المساعدات، والمطاردة عبر الإنترنت (الابتزاز) أي استخدام التكنولوجيا لمضايقة شخص ما أو تخويفه أو تهديده.



وبين سالم أن من أنواع الجرائم السيبرانية أيضا التنمر عبر الإنترنت أي استخدام التكنولوجيا لمضايقة أو تخويف أو تهديد شخص ما، غالبًا في إطار جماعي، وجرائم استغلال الأطفال أي استخدام الإنترنت لاستغلال الأطفال لأغراض جنسية، مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو الابتزاز الجنسي.



وتطرق عمران في الحديث إلى جريمة الإرهاب السيبراني والتي عرفها على أنها استخدام الإنترنت لتعطيل البنية التحتية الحيوية أو التسبب في الخوف والذعر على نطاق واسع.



وأشار إلى هجوم DDoS أيضا كواحد من أنواع الجريمة السيبرانية والذي يقوم من خلاله المهاجمون بإغراق الشبكة أو النظام بكمية كبيرة من حركة المرور في محاولة لإرباكها وتعطيلها.



وقال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي بأن مخاوف الأمن السيبراني غالبا ما تدور حول مشكلات مثل هجمات التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وانتهاكات البيانات ونقاط الضعف في البرامج.



وبين الصفدي بأن هذه التهديدات تعد شائعة بسبب الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والأنظمة المترابطة والبيانات القيمة المخزنة عبر الإنترنت في حياتنا اليومية.



وأضاف الصفدي بأن مجرمي الإنترنت يستغلون نقاط الضعف هذه لتحقيق مكاسب مالية أو سرقة البيانات أو تعطيل الخدمات، لافتا إلى أن التطورات التكنولوجية المستمرة تقدم أيضًا أدوات هجوم جديدة، ما يجعل من الصعب البقاء في المقدمة فيما يتعلق بالتدابير الأمنية التي تستدعي ديمومة التطور والمتابعة والمراقبة اللحظية.

وأكد قائلا: "يعد تحديث وتعزيز بروتوكولات وتطبيقات الأمن السيبراني بانتظام أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من مخاطر الهجمات الإلكترونية".



ما هي القطاعات المستهدفة بالجرائم السيبرانية؟



وعن أبرز القطاعات المستهدفة بالهجمات السيبرانية بين الصفدي أنه يمكن أن تكون المؤسسات في مختلف القطاعات عرضة للجرائم والهجمات الإلكترونية، ولكن قد تواجه أنواعا معينة من الكيانات (المؤسسات أو المنظمات) مخاطر أعلى من غيرها حسب حساسية نوعها وأثرها على النظام ككل، ولذا يعد الوعي بالأمن السيبراني والاستثمار في آليات الدفاع القوية والنهج الاستباقي لإدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لجميع الكيانات للتخفيف من هذه المخاطر.



وقال إن من المؤسسات المستهدفة هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تفتقر إلى موارد مخصصة للأمن السيبراني، ما يجعلها أهدافًا جذابة لمجرمي الإنترنت الذين يعتقدون أن دفاعاتها أضعف من غيرها واختراقها سيكون سهلا مقارنة مع غيرها من الشركات الرائدة.



وقال الصفدي بأن من المؤسسات المستهدفة بالجرائم السيبرانية أيضا مؤسسات الرعاية الصحية التي تقوم بتخزين بيانات حساسة لمرضى، ما يجعلها أهدافًا رئيسة لهجمات برامج الفدية وانتهاكات البيانات.



وأكد بأن المؤسسات المالية والبنوك تعتبر أهدافًا جذابة لمجرمي الإنترنت الذين يسعون لتحقيق مكاسب مالية من خلال الاحتيال أو الفدية أو الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة المالية الخاصة بالعملاء وبياناتهم المالية ومحاولة استغلال أي نقطة ضعف لتحقيق مآربهم.



وأشار إلى أن استهداف المؤسسات الحكومية يرجع لأسباب مختلفة، بما في ذلك الدوافع السياسية أو التجسس أو تعطيل الخدمات العامة، واستهداف المؤسسات التي تدير البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الكهرباء وإمدادات المياه وأنظمة النقل والاتصالات أهداف جذابة نظرًا لاحتمال حدوث خلل على نطاق واسع وتعطيل الخدمات بشكل يسبب شللا كاملا.



وقال إن تجار التجزئة ومواقع التسويق الإلكترونية غالبًا ما تكون مستهدفة للحصول على المعلومات المالية وبيانات العملاء، حيث تكون أنظمة نقاط البيع عرضة للهجمات الإلكترونية خاصة ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية المستخدمة للدفع داخل المتجر أو الموقع الإلكتروني.



وبين أن من المؤسسات المستهدفة أيضا المؤسسات التعليمية حيث تحتوي الجامعات والمدارس على بيانات بحثية قيمة ومعلومات شخصية، وقد يكون لديها إجراءات أقل قوة للأمن السيبراني، والشركات الصناعية والتصنيعية مع تزايد اتصال الأنظمة الصناعية (الثورة الصناعية الرابعة)، ما يزيد من خطر الهجمات الإلكترونية على عمليات التصنيع وسلاسل التوريد فيها مما يؤثر عليها ويعطل إنتاجية المؤسسة.



ولفت الصفدي إلى استهداف شركات التكنولوجيا لسرقة الملكية الفكرية أو معلومات الملكية أو كوسيلة لشن هجمات أوسع نطاقًا نظرًا لطبيعتها المترابطة مع غيرها من القطاعات المختلفة التي تعتمد عليها لتوفير وسائل الاتصال فيما بينها، واستهداف المنظمات غير الربحية بسبب الموارد المحدودة والتصور بأنها قد لا تعطي الأولوية للأمن السيبراني.

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