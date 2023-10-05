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علان: أسعار الألبسة الشتوية مقاربة للموسم الماضي

10/5/2023 2:32:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يستعد قطاع الألبسة لموسم فصل الشتاء مع وصول معظم البضائع المستوردة من الألبسة والتي تأتي من أسواق متعددة منها الصين وتركيا والفيتنام والبنغال، وفق نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان.
وقال علان في تصريح لـ"المملكة" إن الأسعار للموسم الحالي ستكون مقاربة للموسم الماضي، مشيرا إلى أنه خلال أسبوعين ستطرح معظم محال الألبسة بضائع فصل الشتاء.
ودعا علان مع دخول موسم الشتاء لمساواة المعاملة بين البضائع التي تباع بشكل تقليدية والتي تأتي من خلال الطرود البريدية.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات الأردن من الألبسة وتوابعها حتى نهاية تموز الماضي للعام الحالي إلى حوالي 783 مليون دينار، مقابل 857 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي،
ويشمل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة قرابة 11 ألف منشأة بعموم المملكة، ويضم 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.

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