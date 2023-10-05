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نيوم و ميس الورد الاردنية تطلقان تحدي نيوم لتطوير الألعاب

10/5/2023 2:32:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




الرياض - أعلنت كل من نيوم و"ميس الورد"، المؤسسة الاردنية الرائدة في تصميم وتطوير ألعاب الموبايل في الشرق الأوسط، مؤخرا عن إطلاق " تحدي نيوم لتطوير الألعاب"، الذي دشن في الرياض يوم السبت الماضي الموافق بتاريخ 30 سبتمبر ( ايلول ) الماضي.
وجرى تصميم "تحدي نيوم لتطوير الألعاب" للاستفادة من المواهب المتنامية في المملكة العربية السعودية، مستهدفاً الطلاب الذين تراوح أعمارهم بين 15-17 عاماً، إذ يقدم لهم منصة فريدة للبدء في رحلة التعلم والتصميم والتطوير، وصولاً إلى إطلاق ألعاب الجوال الخاصة بهم.
وسيعمل التحدي على إثراء مجتمع المطورين القوي، والاستثمار في الشباب، وتحفيز الاهتمام بمهنة صناعة الألعاب، ودعم تقدم المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي لتطوير الألعاب، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.
قال مؤسس ميس الورد، الفائز بجائزة "أسطورة ألعاب الجوال" لعام 2023، نور خريس: "تعد الشراكة مع نيوم في إطلاق هذا التحدي خطوة كبيرة، فرؤيتنا المشتركة هي تمكين الجيل القادم من مطوري الألعاب في المملكة العربية السعودية، ومع النمو السريع في امتلاك الشباب للهواتف الجوالة، فإن الوقت الحالي يعد الأنسب لاستثمار إمكاناتهم ورعايتهم. لقد عزز الفوز بالجائزة التزامي برعاية الجيل القادم من مطوري الألعاب، وأنا شخصياً متحمس لأكون جزءاً من هذا المشروع الرائد.
من جهته، قال المدير العام لصناعات الإعلام والترفيه والثقافة في نيوم، واين بورغ: "تسلط شراكتنا مع ميس الورد الضوء على التزام نيوم برعاية الشباب وتعزيز الابتكار الرقمي في المملكة العربية السعودية، ويهدف تحدي نيوم لتطوير الألعاب إلى إطلاق شرارة التحول، معززاً إبداع مواهبنا الشابة ودفع مهمتنا لنصبح مركزاً عالمياً رائداً لتطوير الألعاب.

وسيركز تحدي نيوم لتطوير الألعاب على تطوير المهارات الأساسية للمشاركين في تطوير الألعاب، مثل حل المشكلات والعمل الجماعي والتفكير النقدي، وسيكون لدى الطلاب الفرصة للاستفادة من الإرشاد والتوجيه الفني من قبل فريق ميس الورد، بالإضافة إلى الاطلاع على السوق العالمي للألعاب.
وفي ختام التحدي سيتم تنظيم حفل لتوزيع الجوائز للطلاب وأولياء أمورهم في ديسمبر المقبل بالرياض، وسيتم منح مدرسة الفريق الفائز جائزة لبناء مختبر نيوم للألعاب المصغرة الذي يتضمن مجموعة من أفضل البرمجيات والأجهزة، مشجعاً بذلك على الابتكار والنمو في صناعة تطوير الألعاب المحمولة في المملكة العربية السعودية.
وتاسست شركة "ميس الورد" تأسست في عام 2003 كاستوديو لتطوير ألعاب الجوال، ومنذ ذلك الحين قادت باستمرار الابتكار في صناعة ألعاب الجوال في المنطقة، وتتميز المؤسسة بتقديمها مجموعة متنوعة من الألعاب وخبرتها في رعاية الشبان الموهوبين، وتم تصنيف "ميس الورد" ضمن أفضل 30 مطوراً وناشراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل Pocket Gamer في عام 2022



و " نيوم" تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة
وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية

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