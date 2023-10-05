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العراق يوقف جميع عمليات السحب النقدي بالدولار مطلع 2024

10/5/2023 2:32:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سينهي العراق جميع عمليات السحب النقدي بالدولار بحلول الأول من يناير المقبل، في الوقت الذي وصلت فيه احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى 120 مليار دولار، وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول بالبنك المركزي.
ومع ذلك، قد يستمر السماح لوكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية بالسحب النقدي بالدولار، كما سيظل أصحاب الودائع الدولارية التي تمت قبل نهاية هذا العام مؤهلين لسحب أموالهم بالعملة الأميركية العام المقبل، وفق المسؤول.

اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لضبط سوق الصرف في البلاد، كان أحدثها إعلانه عن قصر جميع المعاملات التجارية الداخلية على الدينار اعتباراً من العام المقبل. وقال في سبتمبر الماضي إنه "سيتوقف العام المقبل عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على الإشراف والمراقبة، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة". وفي أغسطس الماضي، قال إنه يعمل على 4 إجراءات للحد من سوق الصرف غير المشروعة.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار فيما يصل سعره في السوق السوداء إلى 1550 ديناراً، بحسب موقع بلومبيرغ.

يتوقع المسؤول الذي تحدث لـ"رويترز" ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، لكنه قال إن "ليس لدينا مشكلة في وصوله إلى 1700 للدولار".

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