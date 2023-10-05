Thursday, 05 October 2023 11:16 GMT

ألمانيا ثاني أكبر مانح ثنائي للأردن

10/5/2023 2:32:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






أكد سمو الأمير الحسن بن طلال أهمية العلاقات الأردنية الألمانية التاريخية والعميقة والمبنية على الاحترام المتبادل، مشددا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وقال سمو الأمير الحسن، الذي حضر كضيف شرف وسمو الأميرة ثروت الحسن، احتفالا أقامته سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والأردن وذكرى يوم الوحدة الألمانية، "على مدى السنوات السبعين الماضية، بُذلت جهود مشتركة ملحوظة في مجالات متنوعة في العلوم والطاقة والتكنولوجيا والتعليم وتبادل الكفاءات والخبرات؛ كلّها خطوات نحو تعزيز التنمية المستدامة والشاملة".

ودعا سموه، خلال الحفل الذي استضافه السفير الألماني لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه، إلى استدامة الشراكات الأكاديمية بين البلدين، لتنمية التعاون المتبادل بين الثقافتين.

من جانبه، شكر السفير الألماني الأردن على 70 عاما من الصداقة والتعاون وكذلك على الدور البارز الذي يواصل الأردن اتخاذه في المنطقة ودوليا.

وخلال كلمته، أشار السفير إلى أن العلاقات الثنائية مع الأردن، استراتيجية وتقوم على المصالح والقيم المشتركة.

وسلط فون مولتكه الضوء على الذكرى السنوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين للعام الحالي، مضيفا "سبعون عامًا من العلاقات الدبلوماسية أظهرت أن ألمانيا والأردن يمكنهما الاعتماد على بعضهما البعض في أوقات الحاجة".

وتابع: "نطاق مصالحنا المشتركة ينعكس في نطاق وحجم تعاوننا؛ فقد تعهّدتْ ألمانيا بتقديم حوالي 600 مليون يورو من المساعدات في العام 2022 وحده، ما يجعلها ثاني أكبر مانح ثنائي للأردن".

وأكد السفير التزامه بتطوير العلاقات الألمانية الأردنية القوية، على سبيل المثال في مجال الطاقة الخضراء وهجرة العمالة الماهرة.

وفي معرض حديثه عن سقوط جدار برلين، والذي يمثّل انتهاء التقسيم الإقليمي لأوروبا، أشار فون مولتكه إلى أنه "مثلما لم يكن من الممكن إعادة توحيد ألمانيا العام 1990 دون مساعدة حلفائنا، يجب على المجتمع الدولي الآن أن يقف جنبًا إلى جنب لحماية النظام الدولي".



MENAFN05102023000072011014ID1107197990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث