1.6 مليار دينار حوالات المغتربين خلال 8 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت حوالات العاملين في الخارج ارتفاعاً بنسبة
4.0% خلال شهر آب/ أغسطس من
العام 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته خلال العام 2022 لتبلغ 281.1 مليون دولار
(199.3 مليون دينار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
أما خلال الثمانية شهور الأولى من العام 2023، فبلغت
الحوالات 2,264.5 مليون دولار (1,605.5 مليون دينار)، مقابل 2,250.5 مليون دولار
(1,595.6 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من العام 2022، وبارتفاع نسبته 0.6%
دينار.
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