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ميدفيديف وسينر ينهيان مغامرة زفيريف وألكاراس في بطولة الصين

10/5/2023 2:32:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- تأهل الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث على العالم، إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس، وذلك بعد تحقيقه الفوز على البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف، في المربع الذهبي للبطولة.
وحسم ميدفيديف الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 4/6 و3/6، في المباراة التي استغرقت 85 دقيقة لحسمها، وبعد تحقيقه 7 انتصارات متتالية، وفوزه بلقب بطولة شينجدو الأسبوع الماضي، وصلت مسيرة زفيريف في بطولة الصين إلى نهايتها.
وفاز ميدفيديف على زفيريف في 4 من 5 مواجهات مباشرة جمعت بينهما هذا العام، كما ضمن اللاعب الروسي ضمن تأهله إلى البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، التي تقام بمشاركة أفضل 8 لاعبين في الموسم.
ومن جانبه، أطاح الإيطالي يانيك سينر، المصنف سابعا عالميا، بالإسباني كارلوس ألكاراس (الثاني) بالفوز عليه 7-6 (7-4) و6-1، ليبلغ المباراة النهائية لدورة الصين المفتوحة للتنس.
وبلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا الدور الثالث من دورة السيدات، خلافا للتونسية أنس جابر السابعة التي انتهى مشوارها باكرا.
وعلى غرار مشاركته الأخيرة في بطولة فلاشينج ميدوز، حين خسر يوم 8 أيلول (سبتمبر) الماضي، أمام الروسي دانييل مدفيديف في نصف النهائي، توقف مشوار ألكاراس عند دور الأربعة مجددا، ليفشل في مواصلة مسعاه لإحراز لقبه السابع.
وتمكن سينر من تكرار سيناريو المواجهة الأخيرة مع الإسباني (20 عاما) حين تغلب عليه في نصف نهائي دورة ميامي الألف نقطة للماسترز، محققا بالمجمل فوزه الثالث عليه من أصل ست مواجهات بينهما، ليبلغ بالتالي النهائي الخامس له في العام 2023، والـ12 في مسيرته المتوجة بـ8 ألقاب، بينها اثنان هذا الموسم.
وعانى اللاعبان على إرسالهما في مستهل المجموعة الأولى، بعدما كسر كل منهما إرسال الآخر مرتين وصولا إلى الشوط السادس، قبل أن يفرض التعادل نفسه، بعد فوز كل منهما بشوط إرساله وصولاً إلى الشوط الـ12، ما اضطرهما الى خوض شوط فاصل كانت فيه الأفضلية لسينر الذي تقدم 4-1 ثم 5-2 حتى حسمه في النهاية 7-4.
وبدأ سينر المجموعة الثانية بقوة أيضا، إذ انتزع الشوط الأول على إرسال منافسه الإسباني، ثم تقدم 2-0 بعد شوط ثان ماراثوني استغرق أقل من 7 دقائق بقليل، و3-1 قبل أن يوجه الضربة القاضية لألكاراس بانتزاعه الشوط الخامس أيضا على إرسال الإسباني، ليتقدم 4-1 في طريقه لإنهاء المجموعة بسهولة 6-1 والمباراة في ساعة و55 دقيقة.-(وكالات)

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