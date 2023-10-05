لامين يامال ذهب الى المرحاض ولم يعد !!

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختفى لامين يامال لمدة 10 دقائق تقريبًا عن الملعب الذي احتضن مباراة بورتو وبرشلونة في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ولعب برشلونة من حوالي الدقيقة 71 لغاية الدقيقة 80 بـ10 لاعبين فقط ورغم ذلك تمكن من العودة بثلاث نقاط بعد الفوز على بورتو بنتيجة 1-0 .
واستبدل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، يامال عند حدود الدقيقة 80 ليحل بدلًا عنه ماركوس ألونسو.
وكشف تشافي واقعة اختفاء يامال بقوله ان الوقت الذي اختفى فيه يامال، ذهب خلاله إلى المرحاض، حيث كان يعاني من ألم شديد في معدته وانه طلب منه أن يعود سريعًا لكنه اخبره انه لن يتمكن من العودة إلى أرض الملعب ليستبدله بالونسو .
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