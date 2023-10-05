معركة رونالدو القانونية مع يوفنتوس تقترب من نهايتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سيصدر الحكم النهائي قريبًا في المعركة القانونية بين كريستيانو رونالدو ويوفنتوس بشأن الأجور غير المدفوعة بعد جلسة استماع في مجلس التحكيم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وعقدت جلسة استماع في مجلس التحكيم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الأربعاء، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق بين رونالدو ويوفنتوس.
وعلى هذا النحو، ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، من المتوقع صدور حكم نهائي في القضية خلال الثلاثين يومًا المقبلة. نادي السيدة العجوز واثق من موقفه، معتبرا أن النجم البرتغالي ليس له الحق في المطالبة بالمال لأنه لم يتم توقيع أي عقود.
اما اللاعبون الآخرون الذين وقعوا عقودًا تتعلق بمناورات الرواتب فقد حصلوا على مدفوعاتهم كما هو متوقع.
علاوة على ذلك، تضيف الصحيفة، عندما غادر رونالدو يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021، زُعم أنه وقع اتفاقًا مع النادي للتنازل عن أي ديون مستحقة.
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