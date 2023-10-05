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معركة رونالدو القانونية مع يوفنتوس تقترب من نهايتها

10/5/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سيصدر الحكم النهائي قريبًا في المعركة القانونية بين كريستيانو رونالدو ويوفنتوس بشأن الأجور غير المدفوعة بعد جلسة استماع في مجلس التحكيم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وعقدت جلسة استماع في مجلس التحكيم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الأربعاء، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق بين رونالدو ويوفنتوس.

وعلى هذا النحو، ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، من المتوقع صدور حكم نهائي في القضية خلال الثلاثين يومًا المقبلة. نادي السيدة العجوز واثق من موقفه، معتبرا أن النجم البرتغالي ليس له الحق في المطالبة بالمال لأنه لم يتم توقيع أي عقود.

اما اللاعبون الآخرون الذين وقعوا عقودًا تتعلق بمناورات الرواتب فقد حصلوا على مدفوعاتهم كما هو متوقع.

علاوة على ذلك، تضيف الصحيفة، عندما غادر رونالدو يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021، زُعم أنه وقع اتفاقًا مع النادي للتنازل عن أي ديون مستحقة.

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