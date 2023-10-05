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تشافي يكشف طبيعة اصابة ليفا وسر تبديل يامال امام بورتو

10/5/2023 2:32:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الاسباني سر اختفاء لاعبه الشاب لامين يامال من مباراة بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا بشكل مفاجئ.
وحقق برشلونة فوزا مهما على بورتو البرتغالي، بهدف دون رد سجله البديل فيران توريس بصناعة إيلكاي غوندوغان خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة لامين يامال منذ البداية لكن اثناء التوقف لشرب المياه اختفى لامين يامال من الملعب وقرر تشافي بعدها الدفع بالمدافع الأيسر ماركوس ألونسو.

وعن هذا الأمر، قال تشافي بعد المباراة: "لامين يامال كان مريضا ويشعر بألم شديد في المعدة، وطلب الذهاب الى الحمام لكنه لم يعد لذا قررنا استبداله والدفع بلاعب آخر" .

وعن طبيعة الاصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي اشار تشافي الى ان الطبيب قال إن ليفا يعاني من كدمة قوية وعلينا الإنتظار لرؤية إذا كان سيكون جاهزاً للقاء الأحد في الدوري المحلي.

واشاد تشافي بغوندوغان معتبرا انه صمام أمان ووجوده في الفريق يجعلهم في حالة ممتازة كما اشاد بالحارس تير شتيغن لخروج المباراة بشباك نظيفة وبخط الدفاع بأكمله .

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