Thursday, 05 October 2023 11:15 GMT

هل باتت جوائز نوبل قاصرة عن مواكبة التنوّع في العلوم؟

10/5/2023 2:32:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) BBC

Getty Images
الباحثة الفرنسية في علم الأحياء الدقيقة وعلم الوراثة والكيمياء الحيوية إيمانويل شاربنتييه (يسار) وأستاذة الكيمياء والبيولوجيا الجزيئية والخلوية الأمريكية جينيفر دودنا (يمين)

رغم التطوّر الكبير للعلوم على مرّ العقود الماضية، لا تزال بعض الصور النمطية عنها، شائعة.

حتى اليوم، ما زلنا نتخيّل أن الكيميائيين يقفون بين قوارير يتصاعد منها الدخان، وأن الفيزيائيين يكتبون معادلات معقّدة على لوح، رغم أن العلوم تشعبت كثيراً، ولم تعد تنحصر في فئات محددة وواضحة.

تستعاد هذه المعضلة في موسم جائزة نوبل التي تمنح لعلماء في مجالات الكيمياء، والفيزياء، والطب، في حين أن الاختصاصات العلمية باتت أكثر تقاطعاً وتشعباً.

يقول الأكاديمي والباحث ييفانغ ما إن تلك التنميطات عفا عليها الزمن، في ورقة بحثية بعنوان "فرصة نوبل لتقاطعية المسارات" نُشرت عام 2018 في مجلة "نيتشر فيزيكس" العلمية.

برأيه، فإن جائزة نوبل لم تواكب بما فيه الكفاية تقاطع المسارات العلمية وأنها لا تزال متأخرة عن التطور الذي شهدته العلوم.

ويعود ذلك برأيه إلى أن "العلماء من مختلف التخصصات يعملون اليوم معاً بشكل متزايد على مشاكل معقدة كانت مستعصية في السابق".

وبالتالي يكتسح التعاون متعدد التخصصات والمسارات الآن معظم مجالات العلوم الطبيعية والحياتية، وهو أمر ضروري لمعالجة أكثر مشاكل العالم تحدياً، بحسب الورقة البحثية.

لكن الأكاديمية السويدية لا تزال تكتفي بالفئات الصارمة للعلوم منذ نشأتها، ما يتسبب أحياناً في التباس بين مجال الإنجاز العلمي المكرّم والفئة التي يُكرّم عنها.

  • ما هي جوائز نوبل؟ وما أهميتها؟
  • منح نوبل للطب 2023 إلى مجرية وأمريكي لدورهما في تطوير لقاحات مضادة لكوفيد
هل ضلّت جوائز نوبل الطريق بين الاختصاصات؟

تثير هذه المسألة جدلاً بين العلماء منذ سنوات، حول موقف الأكاديمية السويدية من العلوم، والتزامها حيناً وعدمه أحياناً بالمسارات العلمية التي تحددها فئات الجائزة مثلما وضعها مؤسس الجائزة رجل الأعمال السويدي، ومخترع الديناميت، ألفريد نوبل، في نهاية القرن التاسع عشر.

ويرى بعض العلماء أن الجائزة أخفقت في بعض المرات حين مُنحت لإنجازات تتجاوز تلك الفئات إلى مسارات علمية أخرى.

ويوضح العالِم ومؤرخ العلوم الأمريكي، جيفري سيمان، هذا الالتباس المثير للجدل في مقالٍ حديث نُشر في موقع "ذا كونفرزيشن" الأسترالي.



 Getty Images
الأكاديمية الملكية للآداب في ستوكهولم السويد علم
1996

أشار سيمان، وهو كيميائي في الأساس، في مقال بعنوان "ثلاث جوائز نوبل تغطي ميادين العلوم كلها: كيف يشكل البحث العلمي بشكله الراهن تحدياً للجوائز المرموقة؟" إلى أن جوائز نوبل للكيمياء في السنوات الأخيرة لم تكن تنتمي بشكل واضح ومباشر إلى تخصص الكيمياء.

وأوضح العالم أنه في عام 2020، حصلت إيمانويل شاربنتييه وجنيفر أ. دودنا على جائزة نوبل "لتطوير تحرير الجينوم". وفي عام 2018، حصلت فرانسيس إتش أرنولد على جائزة نوبل "للتطور الموجه للإنزيمات"، والتي تقاسمتها مع جورج بي سميث والسير غريغوري بي وينتر "لعرض العاثيات للببتيدات والأجسام المضادة". وفي عام 2015، حصل توماس ليندال وبول مودريتش وعزيز سانكار على جائزة نوبل "للدراسات الميكانيكية لإصلاح الحمض النووي".

ويقول إن جميع هؤلاء حصلوا على جوائز نوبل في الكيمياء، وليس جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، على الرغم من أن إنجازاتهم في تخصصات الطب وعلوم الحياة.

ما سبب هذا التداخل؟

تعاون سيمان مع الكيميائي المؤرخ وعالم الرياضيات التطبيقي غييرمو ريستريبو قبل سنوات عدة، لدراسة العلاقة بين المسار العلمي لأعضاء لجنة الاختيار وتخصصات الفائزين بجائزة نوبل.

وأوضح أنه على مدى عمر جوائز نوبل، كانت هناك زيادة مستمرة – من حوالي 10 بالمئة في 1910 إلى 50 بالمئة في أواخر القرن العشرين – في أعضاء اللجنة الذين تندرج أبحاثهم في إطار علوم الحياة.

كما أجرى العالمان دراسة حول "المنطقة الفكرية" التي ترسم حدود المسار في المجال الأكاديمي.

وقيّم سيمان وريستريبو المنطقة الفكرية وهويتها عن طريق فحص الاستشهدات الموجودة في المنشورات العلمية. فوجدا أن منشورات الكيمياء على سبيل المثال تستشهد بمقالات منشورة في منشورات أخرى عن الكيمياء، أما منشورات الكيمياء الحيوية، فكانت المراجع الموجودة فيها تعود إلى منشورات الكيمياء الحيوية أيضاً.

ووجدا أن الاستشهادات تكون غالباً في نفس المجال الذي نشر البحث فيه. مما عنى بالنسبة للعالمين، أن الكيمياء وعلوم الحياة/الكيمياء الحيوية موجودتان في مناطق فكرية مختلفة ولا تتداخل كثيراً.



 Getty Images
مؤسس جائزة نوبل ألفريد نوبل ماذا تغير في العلوم منذ تأسيس الجائزة؟

ومنذ منح جوائز نوبل لأول مرة في عام 1901، نما مجتمع العلوم وعدد التخصصات العلمية بشكل كبير.

كما أننا اليوم نشهد نشأة تخصصات جديدة في المجالات العلمية.

ويقول الباحث ييفانغ ما إن العلم اليوم أصبح أكثر تعدداً وتقاطعاً للتخصصات، "حتى الكيمياء كتخصص نمت بشكل كبير، مما دفع حدودها العلمية إلى الخارج".

ويرى أن "المجالات العلمية قد تغيرت بشكل أساسي أيضاً في العقود القليلة الماضية، على سبيل المثال من خلال زيادة جهود المسارات المتعددة في الفيزياء البيولوجية".

ويتوافق هذا الرأي مع رأي جيفري سيمان الذي يرى أن جائزة نوبل "لم تتطور بما فيه الكفاية مع الزمن. وليس هناك ما يكفي من جوائز نوبل لجميع المستحقين".

ويقول سيمان في هذا الإطار: "عندما صمم نوبل الجوائز التي سُميت باسمه في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل أواخر القرن التاسع عشر، لم يكن يتوقع نمو العلم، وأنه بمرور الوقت، ستتلاشى أهمية بعض التخصصات وستتطور تخصصات جديدة".

ويرى أن جزءاً من الحلّ لهذه المشكلة يكمن في ضرورة استحداث جائزة نوبل إضافية لعلوم الحياة. كما يمكن أن يتوسع عدد الفائزين من الحد الأقصى الحالي البالغ ثلاثة لكل جائزة حالياً إلى العدد الذي يناسب كل إنجاز.

MENAFN05102023000072011014ID1107197984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث