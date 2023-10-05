خالد خليفة: لمحة عن الكاتب السوري الراحل صانع الحياة والأمل

أثار نبأ وفاة الروائي السوري المعروف خالد خليفة الصدمة في أوساط من عرفوه شخصياً، أو من خلال كتاباته في الوطن والشتات. وتوفي خالد في منزله بدمشق بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 59 عاماً.

التقيت بخالد خليفة في دمشق في بداية تسعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي بدأ صيته ككاتب سيناريو يذيع في الأوساط، وعلى الفور أصبحنا صديقين مقربين.

وبدأت مسيرته المهنية كمؤلف روائي أيضاً في حدود ذلك الوقت تقريباً، وذلك من خلال روايته الأولى "حارس الخديعة". ثم بدأ لاحقاً بكتابة المسلسلات الدرامية للتلفزيون، ونال الإشادة على المسلسل الذي حظي بشعبية كبيرة "سيرة آل الجلالي".

وتُوج مجد خليفة عندما فاز بجائزة نجيب محفوظ المرموقة في الأدب في 2013 عن روايته "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة"، التي تُرجمت إلى ست لغات.

وبعد ذلك بثلاث سنوات، رُشحت رواية أخرى من رواياته هي "الموت عمل شاق"، التي تتحدث عن الرحلة التي قطعتها جثة أب متوفى لكي تُدفن في مسقط رأسه خلال الحرب الأهلية في سوريا، لنيل جائزة الكتاب الوطني في الولايات المتحدة.

لكن خالد حظي بالاحتفاء به في الوطن لأسباب تتخطى عمله الأدبي.

فصديقي كان يتمتع بشخصية أكبر من الحياة نفسها، والتي ظهرت عندما مشى في شوارع دمشق محيياً الجميع وكأنهم أفراد عائلته.

خالد خليفة ولينا سنجاب في دمشق في 2020





BBC

ولد خالد خليفة في ليلة رأس سنة جديدة، وهو أمر قال إنه ترك أثره على شخصيته وملأه بفرحة الحياة.

وكان بشعره الأشيب ولحيته الداكنة الجذور يبدو أحياناً وكأنه شخص يعيش في البراري، وأي شيء كان يفعله، كان يصل فيه إلى منتهاه.

وعندما كان يشرب، كان يثمل بغرض الاستمتاع، وعندما كان يطبخ الطعام، كان يخلق الفوضى حوله في المكان، واضعاً المنكهات والمكونات معاً حتى يصل إلى الطبق المثالي. وعندما كان يكتب، كانت مهارته في بث الحياة في شخوص رواياته تثير الإعجاب والانبهار.

كان خالد كريماً مع الآخرين وتمتع بالتقدير الذي جلبه له عمله أينما كان يذهب أو يحل، لكنه مع ذلك احتفظ ببراءة كبراءة الأطفال.

وعلى الرغم من مكانته الوطنية في سوريا، إلا أنه ظل متمسكاً بمبادئه وبقي موقفه من الديكتاتورية والحرية واضحاً على الدوام.

"سننتصر"

عندما بدأت الثورة في سوريا في 2011، اعتقد خالد بحماس أن الاحتجاجات التي بدأت سلمية ستجلب التغيير.

وكان خالد الذي اعتاد الجلوس في مقهى الهافانا في قلب دمشق مقتنعاً أن التغيير وشيك.

وقال لي في إحدى المرات التي التقيته فيها: "أراهن أن الثورة ستبدأ في مسقط رأسي حلب وأن الأمر سيستغرق أسبوعين بالنسبة لنا نحن السوريين كي نحصل على حريتنا".

وحين التقيته مرة أخرى، انفجر بالضحك، وقال: "لقد خسرت الرهان، واستمرُ في الخسارة. لكننا لن نفقد الأمل، سننتصر في يوم ما".

جموع المعزين في جنازة خالد خليفة الاثنين ودعته بالدموع والتصفيق





AFP

وحتى بعد أن تعرض للضرب من قبل شبيحة النظام السوري في إحدى الجنازات في 2012 وعانى من كسر في الذراع، ظل متمسكاً بموقفه ولم يردعه ذلك.

كان خالد صانع الفرح والأمل. فطوال العشرة أعوام الماضية، وعلى الرغم من حزنه العميق على دمار حلب وهجرة سكانها، إلا أنه أبقى على شعلة الأمل داخله بأن تتغير الأوضاع.

وكان مصراً على عدم مغادرة دمشق، التي انتقل إليها في أواخر التسعينيات. وطوال سنوات، شاهد من نافذة منزله ضواحي العاصمة وهي تُقصف، وشعر بالعجز إزاء الحرب.

وفي عام 2014، وُجهت دعوة لخالد كي يشارك في برنامج للكُتّاب في جامعة هارفارد لمدة عامين. ولكن عندما بدأ البرنامج هناك، دخل في حالة اكتئاب وحنين إلى دمشق التي لم يستطع تحمل العيش بعيداً عنها. فانسحب من البرنامج وعاد إلى الوطن.

"هذا وطني"

وفي مقابلة أجريتها معه من أجل فيلم قصير أخرجته في عام 2019، أخبرني خالد أنه وعلى الرغم من أنه يشعر بأنه منفي داخل بلاده، فإنه لا يستطيع أن يبدأ حياة جديدة في أي مكان آخر.

وقال: "هذا وطني، وهذه بلادي، التي تحتضن قبر أمي. لا أريد أن أعيش في أي مكان آخر. لا أريد أن أخلق ذكريات جديدة".

وكان يخاف دائماً من أن يأتي أجله غريباً في مكان آخر من العالم وكان على الدوام يريد من أصدقائه أن يعودوا إلى دمشق.

وقد ووري الثرى يوم الإثنين في دمشق محاطاً بالعشرات من أصدقائه وأحبابه، وبحشد من الجماهير التي ودعته بالدموع والتصفيق.

لقد لامس خليفة مشاعر الكثيرين من الناس، وسيظل اسمه محفوراً في الذاكرة لما خلفه من إبداعات، ولقلبه الطيب الذي كان عامراً بالحب.