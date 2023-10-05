Thursday, 05 October 2023 11:15 GMT

بليزر المخمل لإطلالة فخمة في الخريف

10/5/2023 2:32:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتربع بليزر المخمل على عرش الموضة النسائية في خريف و شتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة“Instyle” أنه يطل هذا الموسم بـألوان جذابة مثل الأحمر، والوردي، والأزرق الباستيل، والأخضر الليموني، والبني بلون الشوكولاتة، والأخضر بلون الزيتون.

ويأتي بليزر هذا الموسم بقصات مختلفة حيث تمتاز بعض الموديلات بقصة انسيابية، في حين تتألق أخرى بقصة تسلط الضوء على الوسط.

وأضافت المجلة أن بليزر المخمل يتمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع بنطال جينز وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيقه مع قميص وبوت الكاوبوي.


ولإطلالة أنيقة تناسب العمل يمكن تنسيقه مع بنطال مخمل بنفس درجة اللون أيضاً. -24 لايف ستايل

اقرأ أيضاً:
فستان الجلد نجم موضة الشتاء
في الموضة.. كيف تصل للأناقة بما يتلاءم مع شخصيتك؟


MENAFN05102023000072011014ID1107197982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث