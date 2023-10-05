من هو منجي الباوندي تونسي الأصل الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء؟

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، يوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام.

وذهبت الجائزة المرموقة إلى ثلاثة علماء من الولايات المتحدة، حيث تمكنوا من تطوير النقاط الكمية - وهي جسيمات متناهية الصغر من فئة النانو متر.

ولهذه الجسيمات أهمية كبرى، ويمكن الاستفادة منها في إزالة الأنسجة السرطانية، من بين استخدامات أخرى.

وهؤلاء العلماء الثلاثة هم: الأمريكي لويس بروس، والروسي أليكسي إكيموف، والأمريكي من أصول تونسية منجي الباوندي.

وليس الباوندي أول عالم من أصول عربية يحصل على نوبل في الكيمياء؛ إذ سبقه إلى ذلك إلياس جيمس خوري الأمريكي من أصول لبنانية في عام 1990.

فيما يبقى العربي الوحيد حتى الآن الذي توّج بالجائزة هو المصري أحمد زويل في عام 1999.

وقد وُلد الباوندي في عام 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس لأب تونسي هو عالم الرياضيات محمد صلاح باوندي، وأُمّ فرنسية هي هيلين بوبارد.

وقضى الباوندي طفولته بين باريس وتونس، قبل أن يهاجر في سن العاشرة عام 1971 رفقة والده إلى الولايات المتحدة، حيث تخرج في جامعة هارفارد وحصل منها على الماجستير في الكيمياء في عام 1982 ثم على الدكتوراة من جامعة شيكاغو في عام 1988.

ويتمتع الباوندي بعضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.

وفي عام 2006، حصل الباوندي على جائزة إرنست أولاندو لورنس.

ومنذ عام 2008، يقوم الباوندي بالتدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ولدى معرفته بخبر فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء، قال الباوندي إنه في حال من "الصدمة والتشرف"، لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع اتصال الأكاديمية السويدية به والذي أيقظه من سبات عميق – على حد تعبيره للصحفيين.

ويعدّ الباوندي أحد أكثر علماء الكيمياء الذين يُستشهد بهم في العقد الماضي.

وسيتقاسم الباوندي الجائزة مع كل من الأمريكي بروس والروسي إكيموف، وهي الجائزة التي تناهز قيمتها حوالي مليون دولار – وهي القيمة الأعلى في تاريخ جوائز نوبل على مدى أكثر من مئة عام.

وسيستلم الثلاثة الجائزة من ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، في حفل باستوكهولم في العاشر من الشهر الجاري، والذي يتزامن مع ذكرى وفاة ألفريد نوبل، الذي تحمل الجائزة اسمه.

يُذكر أن جائزة نوبل في الكيمياء مُنحت لأول مرة في عام 1901 للعالم الهولندي ياكوبس فانت هوف.