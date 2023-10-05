المشاهد الحميمية تضع كريستال بمأزق جديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرضت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله والممثل السوري محمود نصر، لانتقادات شديدة بسبب مشهد قبلة، وصفه البعض بـ "الحميمي" بينهما، في الحلقة الـ71 من مسلسل "كريستال".
وفي المشهد الاخير من الحلقة، تقوم ستيفاني عطاالله التي تلعب دور فاي، بتقبيل محمود نصر، الذي يلعب دور جواد بطريقة حميمة، في حين يراها باسل، زوجها في المسلسل، الذي يلعب دوره الممثل السوري خالد شباط.
المشهد لم يمر مرور الكرام لدى الجمهور، اذ انقسموا بين مؤيد ومعارض للمشهد، فاعتبر البعض انه من الطبيعي والواقعي اضافة مشاهد كهذه الى المسلسل ليصل الى المشاهد يطريقة واقعية، في حين هاجم البعض الآخر المشهد معتبرين انه لا يمت لمجتمعنا بصلة، في حين انتقد البعض الآخر ستيفاني عطالله واعتبروها جريئة جدا واتهموا "فاي" بالخيانة.
ولم يكن هذا المشهد هو الأول من نوعه في المسلسل، حيث تكررت تلك القبل الحميمة لأكثر من مرة مما جعلها حديث المتابعين طوال عرض "كريستال". -وكالات
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