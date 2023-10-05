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حقائق يجب معرفتها عن مقاومة الإنسولين

10/5/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ثار جدل خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما يسمى "مقاومة الإنسولين"، حيث اقترح البعض ممارسة التمارين الرياضية للتغلب على هذا الأمر، فيما سوق آخرون مكملات غذائية قالوا إنها تتصدى لها.

لكن ما هو مصطلح "مقاومة الإنسولين " وكيف تعرف إذا كنت تعاني منه؟

هرمون حاسم
الإنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس وهو ضروري لتحويل الطعام إلى طاقة، أو تخزين تلك الطاقة لوقت لاحق.

عندما ترتفع مستويات الغلوكوز في الدم بعد تناول وجبة الطعام، يستجيب البنكرياس عن طريق إنتاج الإنسولين.

ويساعد الإنسولين بدوره الخلايا على استخدام السكر ويعيد كمية الغلوكوز في مجرى الدم إلى المعدل الطبيعي.

لكن عندما تكون مقاوما للإنسولين، فإن جسمك لا يستجيب للإنسولين بعد الوجبات بشكل فعال كما ينبغي، وهذا يعني أن خلاياك لا تأخذ ما يكفي من الجلوكوز. يقوم البنكرياس بعد ذلك بإنتاج المزيد من الإنسولين للمساعدة في استمرار العملية. وفي نهاية المطاف، يصبح البنكرياس غير قادر على الاستمرار.

وعندما يبدأ مستوى السكر في الدم في الارتفاع بعد تناول الطعام، فهذا يؤدي إلى مرحلة ما قبل السكري، بحسب ما تنقل صحيفة "نيويورك تايمز" عن أخصائي الغدد الصماء في مركز سيدار سناي، روتشي ماثور.

ويعتبر مستوى السكر في الدم للشخص الصائم ما بين 100 إلى 125 ملليغرام لكل ديسيلتر، بمثابة مرحلة ما قبل السكري.

وإذا ظلت مستويات الغلوكوز بدون علاج وأصبحت أعلى من هذا الرقم، فسيتم التشخيص بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

من يجب أن يشعر بالقلق؟
بحسب أخصائية الغدد الصماء في كليفلاند كلينيك، ماري فويوكليس كيليس، فإن معظم الناس قد لا يعرفون أنهم يعانون من مقاومة الإنسولين.

وغالبا ما ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من حالات وراثية معينة، مثل الضمور العضلي، أو الضمور الشحمي، وهو اضطراب يؤثر في قدرة الجسم على جمع الدهون وتخزينها، من مقاومة الإنسولين.

لكن في كثير من الأحيان، يصاب الناس بمقاومة الإنسولين نتيجة لعوامل أخرى. على سبيل المثال، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بمقاومة الإنسولين. وإذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع نسبة الدهون في الدم، مثل ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، فقد تكون في خطر أكبر.

تشير البيانات إلى أن مقاومة الأنسولين تزداد أيضا مع تقدم العمر، مع انخفاض وظيفة البنكرياس. ومن المرجح أن يحدث ذلك عند الأشخاص الأقل نشاطا بدنيا أو الذين يتبعون نظاما غذائيا سيئا، فضلا عن أن بعض الأدوية تؤدي إلى مقاومة الإنسولين بشكل مؤقت.

ما هي علاماته؟
يعتمد الأطباء على اختبارات الدم مثل تلك التي تفحص مستويات الغلوكوز أو الهيموغلوبين لتحديد ما إذا كان لديك مقاومة للإنسولين.

ويوصي الخبراء جميع البالغين بإجراء الاختبار في سن 45 عاما، حتى لو لم يكن لديهم أي عوامل خطر، وإعادته كل ثلاث سنوات.

وفي نفس الوقت هناك علامات حيوية قد يشعر بها الشخص المصاب بمقاومة الإنسولين، مثل الشعور بالجوع أو التعب طوال الوقت، نظرا لأن الجسم لا يمتصل الغلوكوز بكفاءة، ما يعني أنه لا يستفيد من الطعام في إنتاج الطاقة.

ومن ضمن العلامات، زيادة الوزن، حيث يبدأ الجسم في تحويل الغلوكوز الزائد إلى دهون. كما أن شرب المزيد من الماء أو التبول بكثرة قد يعني الإصابة بمقاومة الإنسولين.

ويشير الأطباء إلى أن ظهور بقع جلدية داكنة، قد يعني الإصابة بمقاومة الإنسولين. غالبا ما تظهر في الجزء الخلفي أو الرقبة أو الإبطين أو الفخذ.

وهناك علامة مبكرة أيضا عند النساء، وهي عدم انتظام الدورة الشهرية، أو الإصابة بتكيس المبايض، أو ظهور خب الشباب أو شعر في الوجه، ما يعني أن على الطبيب بحث الاختلالات الهرمونية وكذلك مقاومة الإنسولين.

كيف يُعالَج؟
بحسب عيادات "مايو كلينيك"، فإن من الممكن عكس الآثار التي تحدثها مقاومة الإنسولين والوقاية من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني عبر تغيير نمط الحياة أو الأدوية أو كليهما معًا في بعض الأحيان.

وتتباين الأجسام الصحية في أشكالها وأحجامها. وتنصح "مايو كلينيك" بممارسة التمارين الرياضية واستشارة طبيب أو اختصاصي تغذية للحصول على أفكار حول طرق دمج الأطعمة الصحية في وجباتك مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات والبروتينات خفيفة الدهن، مشيرة إلى أن "إنقاص الوزن باتباع طرق قاسية قد يكون خطرا يؤدي إلى نتائج عكسية".

وتضيف: "على الرغم من أن علاج مقاومة الإنسولين بشكل نهائي ليس ممكنا دائما، فيمكن مساعدة جسمك على أن يكون أكثر تقبلاً للإنسولين. لذا عليك تلبية احتياجات جسمك، والحد من التوتر العصبي، وتوفير التغذية والنشاط اللذين يحتاج إليهما الجسم".



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