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عيد ميلاد كيت وينسلت الـ48.. لم تكن مرشحة لـتيتانيك وسر عدم ارتباطها بديكابريو

10/5/2023 2:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



احتفلت النجمة كيت وينسلت، يوم أمس الأربعاء، بعيد ميلادها حيث اتمت عامها الـ47 بعد رحلة فنية مهمة قدمت فيها أروع الأدوار على مدار أكثر من 25 عاماً بدأتها ببطولة فيلم تايتانيك ثم قدمت مجموعة من أهم الأدوار في مسيرتها الفنية لتكتب اسمها بأحرف من ذهب كواحدة من أهم نجمات هوليود خلال السنوات الماضية.
خلال هذا التقرير، نسلط الضوء على معلومات قد لا يعرفها كثيرون بشأن النجمة الحسناء سواء من كواليس فيلم تيتانيك حتى علاقتها بالنجم ليوناردو دي كابريو.

كيت وينسلت














البداية من دور"روز" في الفيلم الشهير "تيتانيك" حيث لم تكن كيت المرشحة الأولى للدور وإنما كانت النجمة جوينيث بالترو هي الأقرب لأداء الشخصية بعدما خاضت تجربة أداء إلا أن كيت وينسلت قامت بتجربة أداء هي الثالثة في مشوارها ودوماً ما كانت تفشل في اقناع المخرجين بموهبتها وقدرتها على أداء الدور، ولكن مع المخرج جيمس كاميرون تغيرت الأمور حيث اقتنع بطريقة أداءها للشخصية على الفور وتعاقد معها على الفيلم لتلعب دور صار من أيقونات السينما العالمية في السنوات الأخيرة.

علاقتها بديكابريو







ومثلما تركت كيت بصمتها خلال الدور ارتبط الجمهور منذ عام 1997 بقصص كثيرة حولها هي والنجم ليوناردو دي كابريو فدوماً ما أثيرت الشكوك حول ارتباط الثنائي بسبب ظهورهما المتكرر معاً، بالإضافة إلى حالة الثناء الكبيرة التي يتحدث كلاً منهما عن الآخر في المناسبات الكبرى، مثلما ظهر في بكاء كيت اثناء تتويج ليوناردو بجائزة الأوسكار الوحيدة في مسيرته، وتفاعلها مع فوزه بفرحة كبيرة، بالإضافة لحديثها عنه في وقت سابق أثناء تتويجها بعدة جوائز أخرى أرجعت الفضل فيها لصديقها.

كيت وينسلت في فيلم تيتانيك
ورغم حالة الحب الكبيرة بينهما إلا أنهما لم يرتبطا أبداً ودوماً ما أكدت كيت أنهما أصدقاء فقط وفخورين بعلاقة صداقتهما التي لا يرغبا في أن تتجاوز ما وصلوا إليه، كما أنهما لا يتأثرا بما يقال عنهما أو رغبة محبيهما في ارتباطهما. -وكالات

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