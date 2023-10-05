عيد ميلاد كيت وينسلت الـ48.. لم تكن مرشحة لـتيتانيك وسر عدم ارتباطها بديكابريو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احتفلت النجمة كيت وينسلت، يوم أمس الأربعاء، بعيد ميلادها حيث اتمت عامها الـ47 بعد رحلة فنية مهمة قدمت فيها أروع الأدوار على مدار أكثر من 25 عاماً بدأتها ببطولة فيلم تايتانيك ثم قدمت مجموعة من أهم الأدوار في مسيرتها الفنية لتكتب اسمها بأحرف من ذهب كواحدة من أهم نجمات هوليود خلال السنوات الماضية.
خلال هذا التقرير، نسلط الضوء على معلومات قد لا يعرفها كثيرون بشأن النجمة الحسناء سواء من كواليس فيلم تيتانيك حتى علاقتها بالنجم ليوناردو دي كابريو.
كيت وينسلت
البداية من دور"روز" في الفيلم الشهير "تيتانيك" حيث لم تكن كيت المرشحة الأولى للدور وإنما كانت النجمة جوينيث بالترو هي الأقرب لأداء الشخصية بعدما خاضت تجربة أداء إلا أن كيت وينسلت قامت بتجربة أداء هي الثالثة في مشوارها ودوماً ما كانت تفشل في اقناع المخرجين بموهبتها وقدرتها على أداء الدور، ولكن مع المخرج جيمس كاميرون تغيرت الأمور حيث اقتنع بطريقة أداءها للشخصية على الفور وتعاقد معها على الفيلم لتلعب دور صار من أيقونات السينما العالمية في السنوات الأخيرة.
علاقتها بديكابريو
ومثلما تركت كيت بصمتها خلال الدور ارتبط الجمهور منذ عام 1997 بقصص كثيرة حولها هي والنجم ليوناردو دي كابريو فدوماً ما أثيرت الشكوك حول ارتباط الثنائي بسبب ظهورهما المتكرر معاً، بالإضافة إلى حالة الثناء الكبيرة التي يتحدث كلاً منهما عن الآخر في المناسبات الكبرى، مثلما ظهر في بكاء كيت اثناء تتويج ليوناردو بجائزة الأوسكار الوحيدة في مسيرته، وتفاعلها مع فوزه بفرحة كبيرة، بالإضافة لحديثها عنه في وقت سابق أثناء تتويجها بعدة جوائز أخرى أرجعت الفضل فيها لصديقها.
كيت وينسلت في فيلم تيتانيك
ورغم حالة الحب الكبيرة بينهما إلا أنهما لم يرتبطا أبداً ودوماً ما أكدت كيت أنهما أصدقاء فقط وفخورين بعلاقة صداقتهما التي لا يرغبا في أن تتجاوز ما وصلوا إليه، كما أنهما لا يتأثرا بما يقال عنهما أو رغبة محبيهما في ارتباطهما. -وكالات
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