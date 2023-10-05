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خبيرة: الإجهاد والعمل الليلي يسببان مشاكل نفسية

10/5/2023 2:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أشارت عالمة النفس الروسية زوليا لويكوفا، إلى أن المهن المرتبطة بالإجهاد الشديد والضغط العاطفي المفرط والمناوبات الليلية، تؤثر على الصحة النفسية للموظفين، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وتعتبر العالمة أن النظام الليلي والعمل الرتيب يشكلان خطورة على الصحة النفسية. وقالت إن المعرضين للخطر أيضا هم الذين يتعين عليهم التعامل مع الخلفية العاطفية لأشخاص آخرين.
وذكرت ليوكوفا المتخصصين الذين بحاجة إلى إبداء الاهتمام الأكبر بأنفسهم بشكل خاص، وبينهم عمال الخدمات ومشغلو مراكز الاتصال والأطباء والصحفيون والمدرسون.
وحسب الاختصاصية، يمكن لطبيب النفس المتفرغ أن يساعد على التعامل مع معدل دوران الموظفين بسبب التوتر في العمل.
وكانت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" قد أفادت، في وقت سابق، بأن الاكتئاب هو أحد الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعا، ويعاني منه أكثر من 350 مليون شخص من جميع الفئات العمرية، وعند ذلك تصاب النساء بهذا المرض ضعف عدد الرجال. ويعد التخلص السريع من الاكتئاب أمرا في غاية الصعوبة، ومن دون مساعدة الأطباء وعلماء النفس يكون الأمر مستحيلا تماما. ولكن يمكن العلاج الناجح من المرض عن طريق الاتصال باختصاصي.

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