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انتقادات لنظام الملصقات الجديد في فيسبوك

10/5/2023 2:32:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اشتكى العديد من مستخدمي "فيسبوك ماسنجر"، من أن نظام إنتاج الملصقات الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يظهر أشياء غير لائقة، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن الاختبارات الأولى لنظام إنتاج الملصقات الجديد في شركة "ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك" أظهرت ملصقات مريبة أحيانا ومضحكة في أحيان أخرى.
ونقل الموقع تجربة أحد المستخدمين، الذي قال إنه أنتج العديد من الملصقات غير المناسبة مثل أطفال جنود وأخرى تظهر أجسادا عارية.
ويأتي هذا الأمر رغم القيود التي وضعتها "ميتا"، فمثلا يحظر النظام كلمات، بينها "كلمات بذيئة"، ويظهر تحذير للمستخدمين من أن هذه الكلمات تنتهك إرشادات مجتمع "ميتا"، لكن البعض يتحايل على هذا الأمر عبر كتابة الكلمات بأخطاء مطبعية.
وكانت "ميتا" أعلنت عن هذا النظام الذي يعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، الأسبوع الماضي، خلال حفل كشف أيضا عن نظام آخر يعمل أيضا بالذكاء الاصطناعي لتعديل الصور على "إنستغرام".
وقالت "ميتا" إن النظام الخاص بـ"فيسبوك" قادر على إنتاج ملصقات متعددة بجودة عالية وفي ثوان، وذلك اعتمادا على نص يكتبه المستخدمون.
ويعمل هذا النظام المدعوم بروبوت، الدروشة الخاصة بـ"فيسبوك" والمنافس للنظام الشهير "ChatGPT".
ويعمل نظام إنتاج الملصقات الحالي في مجموعة مختارة من المستخدمين المتحدثين باللغة الإنجليزية.

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