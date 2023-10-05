Thursday, 05 October 2023 11:14 GMT

حوارية تناقش المجموعة القصصية الدكتور نازل للكويتي الرفاعي

10/5/2023 2:32:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظم مختبر السرديات الأردني، بالتعاون مع جمعية تواصل الثقافية، مساء أول أمس، جلسة حوارية لمناقشة المجموعة القصصية الجديدة "الدكتور نازل"، للقاص والروائي الكويتي الدكتور طالب الرفاعي، في جاليري إطلالة اللويبدة.
واستعرض الرفاعي، في الجلسة التي أدارها الكاتب مفلح العدوان، تقنية كتابة المتتاليات القصصية التي استخدمها في كتابته مؤلفة الإبداعي، مشيراً إلى أنها تجمع بين الرواية والقصة القصيرة، معتمدة على تقنية "الميتا-سرد" على مستوى المواضيع والشخصيات.
وقال "بدأت في السبعينيات، ووجدت أن ثوب القصة التي أرغب بها لا يتسع لما أفكر به، فانتقلت إلى عالم الرواية، وتجربة الكتابة نقلتني إلى عالم إبداعي جديد هو المتتالية القصصية، التي أعتبرها مجموعة من القصص المترابطة، والتي تحتل موقعاً في المنتصف بين المجموعة القصصية والشكل الروائي المستقر، فهي تتكون من قصص مفردة، لكنها مرتبطة ببعضها بعضا، وتتحقق في مساحة الريب بين الوحدة الكلية والتفتت، ويمكن جمع شتات هذا التفتت من خلال معاينة البنيات التكرارية مثل المكان أو الشخصيات أو الموضوع".
وتطرق الحوار إلى الإضاءة على تجربة الرفاعي الإبداعية، كونه مؤسس ورئيس "جائزة الملتقى للقصة القصيرة" في الكويت، التي لها حضورها الكبير في العالم العربي، فضلاً عن حضوره الكبير في "معرض الشارقة للكتاب" العام 2021، باعتباره "شخصية المعرض الثقافية".
وكان العدوان قدم الرفاعي، ملقياً الضوء على تجربته الثقافية والإبداعية الواسعة، فهو روائي كويتي وقاص ومحاضر لمادة الكتابة الابداعية، بدأ حياته الأدبية منتصف السبعينيات وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت في الهندسة المدنية والماجستير من جامعة "كنغستون لندن" في الكتابة الإبداعية، وأصدر ما يزيد على 25 كتاباً بين المجاميع القصصية والروايات وكتب السير والدراسات الأكاديمية، ونال أعلى الجوائز المرموقة في الكويت والوطن العربي وحظي بتكريمات محلية وعربية، وترجمت معظم أعماله الى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والإيطالية والتركية والهندية.-(بترا)

MENAFN05102023000072011014ID1107197972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث