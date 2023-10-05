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الأردن يشارك بإطلاق أول شبكة لدروب المشي حول البحر المتوسط

10/5/2023 2:32:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معتصم الرقاد






اجتمعت جهود جمعية درب الجبل اللبناني وجمعية درب الأردن واتحاد مسار فلسطين التراثي ومؤسستي أفرات وتيتراكتيس، لإطلاق أول شبكة لدروب المشي حول البحر الأبيض المتوسط في حدث عقد في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي في لبنان.
تم إنشاء "شبكة دروب حوض البحر الأبيض المتوسط" بهدف إيجاد أداة مشتركة على المستوى الإقليمي اليورومتوسطي للتعامل مع تحديات إدارة وهيكلة وتعزيز وتنظيم دروب المشي لمسافات طويلة، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية من خلال سياحة المشي.
بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، تضم الشبكة مجموعة من 5 شركاء يمثلون 4 دول على الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط هي:
الأردن: جمعية درب الأردن.
لبنان: جمعية درب الجبل اللبناني.
فلسطين: مسار فلسطين التراثي.
فرنسا: مؤسستا أفرات وتيتراكتيس.
تهدف شبكة دروب حوض البحر الابيض المتوسط إلى توحيد دروب المشي حول ثلاثة مجالات؛ هي: المجال الاقتصادي، من خلال دعم فرص تحقيق الدخل لتمكين المجتمعات المحلية الريفية.
المجال البيئي، من خلال تنفيذ إجراءات للتخفيف من آثار التغير المناخي على امتداد الأراضي التي تمر بها المسارات.
المجال السياحي، من خلال تعزيز السياحة المستدامة ومبادرات المشي الرائدة حول حوض البحر الأبيض المتوسط.
الشركاء هم:
مؤسسة أفرات: أفرات هو مركز تدريب سياحي واستشارات، مقره في جبال الألب الفرنسية منذ العام 1965. متخصص في تنمية السياحة المستدامة. تقود أفرات مشاريع عدة في فرنسا وخارجها بدعم من شبكة من الخبراء في السياحة الريفية.
جمعية درب الأردن (JTA): هو مسار مشي طويل المدى في الأردن يمتد من أم قيس في الشمال إلى العقبة في الجنوب. يوفر 40 يوما من المشي على مسافة 675 كيلومترا من المسارات، ويمر عبر 75 قرية. يمتد المسار عبر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية: من التلال المغطاة بالغابات في الشمال، إلى الوادي الوعر والمنحدرات المطلة على وادي الأردن، والصخور الوردية في البترا، والصحارى الرملية والجبال في وادي رم، إلى مياه البحر الأحمر الصافية. يمر مسار الأردن أيضا عبر تاريخ وثقافة الأردن. يتيح لك المشي على الدرب تذوق المأكولات المتنوعة في الأردن، ولقاء السكان المحليين، والنوم في منازل محلية. يمر المسار أيضا من خلال المواقع التاريخية الرئيسية في المنطقة مثل أم قيس وجرش والبتراء.
جمعية درب الجبل اللبناني: منذ تأسيسها في العام 2007، تعمل جمعية درب الجبل اللبناني (LMTA) على تطوير وصيانة درب الجبل اللبناني (LMT) ومساراته الفرعية، التي يبلغ مجموعها اليوم أكثر من 600 كيلومتر من شمال لبنان إلى جنوبه.
طورت الجمعية برامج في مجالات مختلفة تستهدف التربية البيئية وحماية التراث الطبيعي والثقافي على المسار وفي المناطق المحيطة. كما تهدف برامج الجمعية إلى دعم وتحسين الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية من خلال تطوير شبكة من بيوت الضيافة والمرشدين المحليين.

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