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العبادي يخط كتاب فلسفة حقوق الإنسان

10/5/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر عن دار النشر البديل للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "فلسفة حقوق الإنسان"، للباحث صقر علي محمد العبادي.
جاء الكتاب في أربعة فصول وخاتمة، يتناول في الفصل الأول التأصيل الفلسفي لمفهوم حقوق الإنسان، حيث اشتمل هذا المفهوم على معان فلسفية وفكرية وقيمية وحقوقية، فقد ولد هذا المفهوم في خضم تحولات نشوء الدولة/ الأمة في الغرب، ثم تطور لاحقا إلى القول إن فكرة عالمية هذه الحقوق، التي كانت قد بدأت في نهاية القرن التاسع عشر، لم تتمكن الإنسانية من التوصل إلى صيغة عالمية بشأنها إلا عند منتصف القرن العشرين.
فيما جاء الفصل الثاني بعنوان "حقوق الإنسان في الفكر العربي الحديث والمعاصر"، ويتضمن العديد من القضايا الأساسية، التي تخص فكرة الحرية والحقوق على صعيدي الفكر والممارسة، سواء أكانت من جوانب قانونية/تشريعية، أيدولوجية، ثقافية، أو اقتصادية، وجاء الفصل الثالث بعنوان "قضايا حقوق الإنسان عند الاتجاه الديني"، الذي برز في كتابات الغنوشي وعمارة، وقد حلل الباحث فيه نظرة هذين المفكرين المعاصرين إلى فكرة حقوق الإنسان من منظور إسلامي إزاء الفلسفات الأخرى لحقوق الإنسان.
فيما تحدث الفصل الرابع الذي جاء بعنوان "قضايا حقوق الإنسان عند الاتجاه الليبرالي" ممثلا بالمفكرين المعاصرين الجابري وأركون، اللذين بحثا حقوق الإنسان من منظور ليبرالي، وعالجا إشكالية حقوق الإنسان إزاء الفكر الغربي الحديث والمعاصر أو فكر الحداثة بشكل خاص، فيما جاءت الخاتمة بمجموعة من الاستنتاجات التي خصلت إليها الدراسة.
في مقدمته للكتاب، يتحدث العبادي عن مسألة حقوق الإنسان التي أصبحت من القضايا المعاصرة التي لا يمكن إغفالها أو تجاهلها، ومن هنا كثر الحديث في السنوات الماضية عن هذه المسألة، لا سيما من منظور عالميتها وشموليتها واختراقها للحدود والثقافات؛ فقد شغلت هذه القضية أهمية كبيرة سواء أكان ذلك على مستوى الفكر أم على مستوى الممارسة، انطلاقا من حضور مفهوم "الإنسان"، كقضية عالمية، الأمر الذي أحال هذه الحقوق إلى هدف إنساني عام ومشترك.
ويرى المؤلف، أن جهود إبراز هذه الحقوق من شأنها أن تبقى مهمة استنزاف التفكير في حقوق الإنسان مرتبطة بالوعي بهذه الحقوق بوصفها مبنية على قيم واشتراطات ينبغي ضمانها؛ ذلك أن حقوق الإنسان لا يمكن اعتبارها مسألة عارضة، فهي "أي الحقوق"، لا يمكن أن تستغني بأي حال من الأحوال عن الجدل الذي يولدها ويبقى على راهنيتها واستمراريتها في كل الثقافات الإنسانية المعاصرة.
ويوضح العبادي، أن فكرة حقوق الإنسان انبثقت عن إطار فلسفة ليبرالية عامة، هي من نتاج عصر الأنوار، التي ارتبطت بها أفكار، من قبيل "الحرية، الحق الطبيعي، والحق الوضعي القانوني، والعقد الاجتماعي.."، إذ استوجبت هذه الفكرة مخاضا فلسفيا وثوريا موصولا، ينطلق من رفض ومقاومة جميع أشكال التعسف والاستبداد بغرض توفير الضمانات الضرورية التي من شأنها أن تحمي الإنسان من التجاوزات الاستبدادية، على حرياته وحقوقه الأساسية، وهكذا لم تكن فكرة حقوق الإنسان وليدة لحظة آنية أو رهينة مستوى تطور محدد، بل تجاوزت هذه الفكرة العديد من جوانب الحياة الإنساني على مر العصور، وفقا للأنماط الثقافية والاجتماعية السياسية التي سادت تلك المجتمعات، وكذا بحسب اختلاف الظروف الخاصة بتلك المجتمعات.
ويشير المؤلف إلى أن البحث في مشروعية إعادة طرح السؤال الفلسفي الذي يخص حقوق الإنسان انسجاما مع النظم الفكرية الغربية المعاصرة التي بلورت هذه الحقوق، لكنها في الواقع تنطوي على التباسات عديدة، سواء على المستوى النظري أو المستوى العلمي، فلقد برزت حقوق الإنسان في العصر الحديث مع التنوير والعقلانية وانبثاق الحداثة في السياق الثقافي الأوروبي التي أفرزتها سلسلة من التحولات الثقافية والاجتماعية والتاريخية، فمن المعلوم أن الفتوحات العقلانية بلورت رؤية جديدة لمفهوم الحق والشخص والفرد إزاء الدولة أو السلطة المطلقة، وأسست لوضعية قانونية جديدة أعلت من قيمة الفرد، كما واعتبرت أن مشروعية السلطة لا تكون إلا عبر العقد الاجتماعي وحكم القانون.
ويضيف العبادي، أن حقوق الإنسان بدأت كإشكالية في الفكر الغربي الحديث قبل أن تلقى صدى أو تجاوبا في الفكر العربي الحديث والمعاصر؛ فقد جاءت التفتحات الليبرالية في العالم العربي الحديث لتسهم مباشرة في ظهور الوعي الخاص بحقوق الإنسان، وتمحور هذا الوعي ضمن مقاربات فكرية تراوحت بين الروح السجالية والنقدية وبين الوعي والرفض من منظورات ثقافية ودينية لصورتها الغربية، ومحاولة تأصيلها في الأصول الاعتقادية والثقافية العربية والإسلامية.
ويقول المؤلف، عند البحث في حقوق الإنسان في الفكر العربي الحديث والمعاصر، نواجه التباسين على مستوى المفاهيم، يتمثل الأول في طبيعة توصيف هذه المسألة، بمعنى هل نتحدث عن أزمة حقوق الإنسان أم إشكالية حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر؛ ذلك أن الفرق كبير بين المفهومين، فعلى مستوى التوصيف الخاص بمعنى "الأزمة"، فإننا نقر إلى حد ما بوجود وضعية سابقة ناجزة لحقوق الإنسان في العالم العربي، ولكنها أصيبت بأزمة أو انتكاسة بسبب ظروف تاريخية أو سياسية أو ثقافية، وليس على الباحث في الفكر العربي المعاصر سوى أن يتبحر في معرفة طبيعة فهم المفكرين العرب لبواعث ودواعي هذه الأزمة وفهم تصورهم الخاص لتجاوزها.
وعلى مستوى التوصيف الفلسفي الخاص بمعنى "الإشكالية"، يشير العبادي إلى وجود معنى من المعاني لثقافة وحضور واقعي لحقوق الإنسان من ناحية عملية، ولكنها تواجه استعصاء كبيرا على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، ويؤكد معضلات صبعة في طريق بلورة أسس فلسفية وإغناء نظري وتقديم آليات عملية تطبيقية تخص هذه الإشكالية، لافتا إلى أنه على المستوى النظري مثلت مسألة حقوق الإنسان إشكالية في بدايات انبثاقها على مستوى الفكر العربي؛ بغية تأطير المحاولات التي تسعى نحو تأسيس مشروعية نظرية لهذه الحقوق، لاسيما قبل تشكل الدولة الوطنية وسلطاتها.
ويتابع المؤلف، أن مسألة حقوق الإنسان تجلت بوصفها أزمة على المستوى العملي/الممارسة، خصوصا بعد تشكل الدولة الوطنية الحديثة التي عطلت الحديث عن الحقوق والحريات الأساسية تحت ذرائع كثيرة من قبيل "الاستعمار، والتنمية، والتحديث"، وعارضت من ثم الشعرية الدستورية الحديثة القائمة على مبدأ سيادة الشعب، وعند البحث في التأصيلات الفلسفية لحقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر على المستوى النظري، فإنه ينبغي التمييز بين الجذور الفكرية لحقوق الإنسان انطلاقا من محددات نظرية تخص الفكر العربي المعاصر باتجاهاته الفكرية المتعددة، لا سيما الاتجاهان الليبرالي والديني، وهما موضوع هذه الدراسة الرئيس، وبين الأسس الفكرية التي تأسست عليها فلسفة حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر.
وعليه، فإن فكرة البحث في حقوق الإنسان، وفق العبادي، ينبغي أن تستند الى فحص الأسس الفلسفية والنظرية التي تقوم عليها هذه الفكرة وتبيان كل الإشكاليات الفكرية التي ترافق هذا المفهوم على أساس الوصول إلى تأسيس موضوعي لهذه الحقوق، ويلقي، في الوقت نفسه، الضوء على الإشكاليات العملية/التطبيقية التي تفرضها هذه الفكرة على مستويي الدولة والمجتمع.

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